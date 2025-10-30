防非洲豬瘟流竄！石崇良：本週起增加攤商稽查家次「這2類商店」成重點

記者簡浩正／台北報導

防堵非洲豬瘟，石崇良表示食藥署將加強稽查。（圖／記者簡浩正攝影）

防堵非洲豬瘟，檢疫祭出新措施。台中市梧棲區養豬場近日爆出非洲豬瘟疫情，禍首指向邊境包裹夾帶肉品，行政院長卓榮泰也要求嚴查走私與夜市不法肉品流通。衛福部長石崇良今（30）日表示，食藥署截至今年10月已完成3萬5000家次攤商、超商稽查，本週起也將增加查核家次。

因台中梧棲區養豬場驗出非洲豬瘟，除了農業部迅速撲殺195頭豬隻，中央也開設「非洲豬瘟中央災害應變中心」，除採取豬禁宰禁運外，卓榮泰也要求嚴查走私與夜市不法肉品流通，也希望業者自律，從源頭把關。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

石崇良今日在衛環會會前接受媒體採訪表示，食藥署針對市場稽查一直有在做肉品的稽查，今年至10月為止，已查核逾3萬5000家次，目前都沒有發現有來自疫區的肉品，其中也包含他已下令要嚴查的東南亞商店，且這次台中發現以後非洲豬瘟疫情後，已要求地方衛生局再增加查核的家次，從這禮拜開始增加東南亞、中國商店的家數。

