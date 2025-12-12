防非洲豬瘟禁用廚餘養豬 校園發起「一餐一飯」減低廚餘量

高雄市中山工商每天約有200多公斤廚餘量，校方發起「愛台灣新生活運動」，以化危機為教育轉機為核心，推動廚餘減量。（中山工商提供／紀爰高雄傳真）

國內非洲豬瘟使得廚餘去向備受關注，行政院拍板一年多後將全面禁用廚餘養豬。高雄市中山工商每天約有200多公斤廚餘量，校方發起「愛台灣新生活運動」，以化危機為教育轉機為核心，推動廚餘減量，從課程、宣導、場域與制度四大面向、六大步驟同步推進，師生齊心打造低浪費、重珍惜的校園文化。

校長李昱平指出，中山工商是全國最大高中職校，每四天累積近九大桶、約900公斤廚餘量，過往由屏東合作養豬場長期免費到校載運作為餵豬用途，前陣子爆發非洲豬瘟後，政府祭出禁用廚餘餵豬的相關政策，他即思考再精進校方的垃圾、廚餘減量措施。

李昱平說，廚餘減量不僅是因應政策，更是生活素養的培養，從「一餐一飯」的小行動開始，師生能在選餐、分食與珍惜食物的過程中逐步形成新的低浪費、重珍惜校園文化， 並希望學生從生活中培養珍惜與分享的價值，讓廚餘減量不只是校務工作，而是學生一生受用的生活態度。

高雄市中山工商從「一餐一飯」的小行動開始，師生能在選餐、分食與珍惜食物的過程中逐步形成新的低浪費、重珍惜校園文化。（中山工商提供／紀爰高雄傳真）

學務處鄧一帆主任指出，此運動包含「減量、分類、教育」三大主軸，六大步驟。包括推動「鮮食分享」制度；校內商店實施「餐量分級」；融入品德教育廚餘議題課程；餐飲科源頭控管，從備料端就開始分類可食餘量與廢棄物；宿舍及外食同步管理；強化設施與數據化追蹤。

學生吳蕎亦表示，因食量較小，過去在用餐前就會先將部分餐點分享給同學，他認為，新政策立意良善，不僅能有效減少廚餘、避免食物浪費，也有助於維持班級環境整潔、降低異味。且首次使用廚餘分離桶時感到新鮮且操作容易。過往將剩食混倒清運不便，如今推動乾濕分離後，重量明顯減輕、清潔更省力，他認為是相當正面的改變。

