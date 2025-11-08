防非洲豬瘟！卓榮泰令「邊境查驗零信任」：別因看起來古意就可隨便進出
記者劉秀敏／台北報導
台中一處養豬場10月下旬爆出非洲豬瘟案例，經過15天禁宰禁運、清消圍堵措施後，所幸疫情並未擴大，禁宰禁運令也在近日解除。行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫措施時表示，外國旅客進來都嚴格管制，國人去到國外也一定不要把任何有關肉品的物件帶回來；他並指出，X光與人工查驗至少要加強20%，「對進出的所有國人，不客氣地講，我要拜託大家採取『零信任』的態度，不要因為看起來比較古意（老實），就讓他隨隨便便可以進出。」
卓榮泰今日上午前往桃園將場視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」，卓榮泰首先提到，剛剛他視察桃機第三航廈的北廊廳，一切進度正常完成，下月開始就會有出入境的旅客經北廊廳進到二航廈進出關，整個視察路線的重點也在於，下個月第三航廈加入營運時，在安全防疫上一定要跟現在的一、二航廈標準完全一致。
卓榮泰指出，從2018年開始，包括時任行政院長賴清德，到後來的蘇貞昌、陳建仁，中央地方合力守護了台灣這塊淨土，把非洲豬瘟阻絕於境外。今天，不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層防護、多層阻隔，才能將非洲豬瘟阻絕於境外。
卓榮泰表示，稍早報告提到，現在檢驗的過程中，還是有發現旅客帶進來很多物件，但是成功地把它阻絕，未來這樣的工作要持續進行。過去半個多月以來，中央地方政府合力、各部會參與，加上桃機公司共11個單位，合力讓疫情緊縮在一個案例場裡，並未擴大，真的是天佑台灣，大家要珍惜這一份人的努力、天佑台灣帶給我們的福氣，一定要層層地阻隔，才能完成接下來的工作。
卓榮泰提到，剛剛他還在問農業部長陳駿季，今天的豬價怎麼樣，「這半個多月以來，我昨天第一次看到他稍微地露出了微笑」，陳駿季說昨天平均豬價是103塊，比預期稍稍可以安慰，但是希望豬肉穩定供應、豬價穩定，保障豬農與消費者的權益。農業部跟相關部會在行政院會也提出對產業的補助、支持措施，約10項的補助方案馬上就可以上路。
卓榮泰強調，未來在邊境防疫上有四個要求，第一個就是X光設備要運作正常，第二是所有人力要補充加強到位，第三是檢疫犬要安全上場，以及所有違規的物件、行李、進出人員都讓他無處可藏。一定要做到這幾點，才能夠接續過去的成果，讓台灣繼續保持這個淨土。
卓榮泰同時呼籲國人，外國旅客進來都嚴格管制，國人去到國外也一定不要把任何有關肉品的物件帶回來，甚至植物的種子也不要帶回來。一個人、一個事件的疏忽，要花這麼長的時間、社會耗費這麼大的成本，所以一定要拜託國人，共同來守護這個家園。
卓榮泰指出，新年度的中央政府總預算裡，已經把推升內需當中「加強觀光列為重要環節，政府會努力地推動觀光產業。 因此，國門會繼續敞開，人流會繼續增加，物流也會更加的頻繁。目前在貨運部分，都有非常嚴謹的檢查標準，旅客攜入部分，X光與人工查驗至少要加強20%，「對進出的所有國人，不客氣地講，我要拜託大家採取『零信任』的態度，不要因為看起來比較古意（老實），就讓他隨隨便便可以進出。」尤其來自高風險地區的，更加要百分之百以上的零信任，才能徹徹底底地防護國家安全。
卓榮泰說，今天比較欣慰的是，歷經15天之後開始解封。稍晚，大家還要去吃一吃肉燥飯，他也呼籲國人，非洲豬瘟是一個動物性的傳染，不會傳染人類，且經過這幾天的清零、檢驗，完全是沒有問題的，希望大家在接下來的這段時間，能多幫幫台灣的豬農，盡快地把豬市穩定下來。
