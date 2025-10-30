防非洲豬瘟 啟動第二輪強化防疫措施 卓榮泰：目標達到區塊清零

台中養豬場出現非洲豬瘟疫情，目前除台中案場外，全國豬場檢驗結果都是陰性，現已啟動第二輪強化防疫措施。行政院長卓榮泰今天指示，第二階段強化措施包含分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，以5天為一個周期檢視防疫作為，中央地方攜手，全力達成區塊清零的目標，同時也請中央疫調團隊協助台中市政府執行疫調。

行政院長卓榮泰30日指示，第二階段強化措施包含分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，以5天為一個周期檢視防疫作為，中央地方攜手，全力達成區塊清零的目標。（中央社資料照）

台中梧棲一處養豬場確診非洲豬瘟病毒，全台活體豬禁宰、禁運至11月6日。農業部今天上午在行政院會報告指出，第一階段因應結束後，養豬場、化製場和屠宰場等關聯場的檢驗結果都是陰性，除案例場外並無異常狀況；27日起啟動第二輪強化防疫措施，包含分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查等，以每5天為一個周期，檢視各項防疫工作，滾動式調整作為。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，卓榮泰會中聽取報告後指出，無論是分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，請農業部、環境部、內政部與地方政府並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標，台中市政府疫調執行如若有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助。

卓榮泰說，邊境防疫也不容懈怠，請財政部、內政部及交通部持續落實檢查來自高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20%以上，任何可疑物品都不可放過，並納管境外電商平台及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規就須懲罰。同時，請海洋委員會持續強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

農業部長陳駿季在記者會補充說明，邊境檢疫為防堵可能的潛在風險，因此在管制源頭分流，一開始會先分為紅綠線，從非洲豬瘟疫區來的旅客，包含後運行李、包裹等將全數進行X光檢查，在入境到台灣海關時，所有旅客都須進行最後一關的X光檢查，以及緝毒犬偵查。財政部次長謝鈴媛解釋，因為桃園人機場入境旅客占7成左右，人流量大，才會需要分流。

除邊境防疫與境內清零目標，卓榮泰也指出，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，動物傳染病防治條例已要求相關電商業者必須配合政府防疫檢疫，至於境外未落地的電商，也應依動物傳染病防治條例、兩岸人民關係條例等相關規定。

卓榮泰同時要求，數發部應立即邀集相關平台業者共同研商廣告限制的處理，採取更高標準及要求，降低民眾接觸違法商品的機會。

他強調，非洲豬瘟疫情警報尚未解除，仍對養豬產業構成威脅，感謝所有中央與地方防疫人員，在這段期間不眠不休持續加班、犧牲假期，展現高度使命感與團隊精神。請相關部會及地方政府，對參與防疫工作人員，核定放寬加班時數，如實給予加班費，體恤相關人員辛勞。