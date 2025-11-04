防非洲豬瘟 宜蘭全面禁廚餘養豬

為防範非洲豬瘟疫情傳播並維護宜蘭縣養豬產業安全，縣府宣布自即日起縣內全面禁止使用廚餘養豬。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

為防範非洲豬瘟疫情傳播並維護宜蘭縣養豬產業安全，縣府宣布即日起全面禁止使用廚餘養豬，在綜合防疫安全與產業結構等考量下，即使未來中央宣布疫情解禁，宜蘭縣也將持續禁止廚餘養豬，以防止疫情捲土重來，保障縣內畜牧產業永續發展。

因非洲豬瘟病毒具有高度傳染性與極強環境耐受性，病毒可經受污染的食物、廚餘或運輸工具傳播。依據農業部與環境部專家研判，未經高溫滅菌處理的廚餘，是病毒跨區域傳播的高風險來源。目前全台包括雲林縣、高雄市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及苗栗縣等宣布永久禁止廚餘養豬。

目前宜蘭縣有八十四場養豬場，其中十場為列管廚餘養豬場，登記在養規模總頭數約七千二百頭，約占全縣養豬頭數七分之一，後續縣府將主動通知相關業者停止使用廚餘飼養，並輔導轉型改用飼料，也同步向中央爭取轉型補償或退場等相關補助。