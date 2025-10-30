防非洲豬瘟！彰化原民節烤大豬喊卡 改搗麻糬秀文化力

彰化原住民族文化節將在11月8日登場，縣府今日在原住民生活館舉辦宣傳記者會。（葉靜美攝）

彰化縣內最具代表性的原住民文化特色活動—原住民族文化節將於11月8日在彰化縣立體育館圓形廣場熱鬧登場，除有超過600人、12支隊伍參加傳統體能與舞蹈競賽，還有超過20攤原住民市集共襄盛舉，往年活動中必不可少的現場烤大豬活動，今年碰到非洲豬瘟攪局，將改以搗麻糬取代，成為另一活動特色。

彰化縣吸引原住民遷居，現有原住民族共有16族，依縣府的統計，去年9月平地原住民3319人、山地原住民則有3478人，合計有6797人，今年至9月底，平地原住民3546人、山地原住民則有3687人，合計有7233人，增加436人，彰化縣原有1位平地原住民議員，在地自法修法後，明年將可選出平地及山地原住民議員各一席，全縣將有2席原住民議員。

往年彰化原住民族文化節都有烤大豬，今年碰到非洲豬瘟攪局，將改以搗麻糬取代，成為活動另一特色，縣長王惠美（左三）體驗搗麻糬。（葉靜美攝）

彰化縣原住民族文化節活動今日在原住民生活館舉辦宣傳記者會，縣長王惠美表示，為發揚各族文化特色，當日有聯合主祭祈福儀式、原音演唱、傳統體能競賽、原住民市集及政令宣導等，其中祈福儀式由各族長老及代表組成聯合主祭團隊，以「敬天、敬地、敬祖靈」傳統儀式，傳達給年輕一輩族人，藉以維繫、傳承與宣揚自身文化，也祈求祖靈護佑族人平安健康。

王惠美指出，這次活動有超過600位族人，組成12個隊伍參加傳統體能競賽與舞蹈競賽，同時有超過20攤原住民市集，希望用原住民美食擄獲大家的胃，現場還有5個單位組成的服務團隊，為原住民鄉親提供各項權益福利的諮詢服務與宣導，希望各族朋友把彰化當成第二個故鄉，在彰化縣都能受到最好的照顧服務，同時將原住民族文化及語言向下扎根。

參賽的原住民為求得好成績，許多人在9月就開始就利用假日及晚上時間進行練習，縣議員陳榮妹表示，今年的彰化縣原住民文化節參加隊伍是歷年最多，感謝縣府提供豐富的原住民福利政策，讓許多原住民朋友願意在彰化生活打拚，也感謝所有的族人對活動的支持與認同，今年活動雖沒有眾所期待的烤大豬，但提供搗麻糬活動，讓大家體驗原住民的文化特色，歡迎大家11月8日一同蒞臨感受原住民族的多元文化。

