防非洲豬瘟 彰縣府規劃廚餘去化盤點可用資源

（中央社記者吳哲豪彰化縣25日電）彰化縣長王惠美今天表示，非洲豬瘟發生後，縣府規劃廚餘去化，不過在過程中會做好各項配套，不可讓廚餘無處可去，過渡期間會盡量盤點可用的去化資源，同時進行整體規劃。

台中市養豬場日前發生非洲豬瘟疫情，是否禁止廚餘養豬成為話題，而彰化縣的養豬產業規模僅次於雲林縣及屏東縣，縣內養豬戶約有570多戶，飼養頭數約73萬6000頭。

彰化縣長王惠美上午參加彰化竹塘國中曉陽館拆除重建工程動土典禮，有媒體詢問王惠美有關廚餘養豬議題，王惠美也回應說明縣府規劃方向；王惠美說，目前縣內仍有33處養豬場接受廚餘飼養，明天縣府會跟這些養豬場開會，目標朝向廚餘全面去化，不要再用廚餘養豬。

王惠美表示，在廚餘去化過程中，仍有許多工作要進行，像是大型餐廳產出的廚餘要怎麼處理，不可以讓廚餘無處可去，縣府會盤點各項資源，不讓廚餘進入養豬場。

王惠美說，養豬協會有共識，除合法合格集中蒸煮的廚餘外，其他的廚餘都不能進入養豬場，縣政府會做好配套措施妥善處理禁止廚餘養豬的準備工作。（編輯：謝雅竹）1141125