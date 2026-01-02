防非洲豬瘟 應變中心提高裁罰基準最高400萬

（中央社記者汪淑芬台北2日電）元旦起有條件恢復使用廚餘養豬，為防非法載運與餵飼廚餘成防疫破口，非洲豬瘟中央災害應變中心今天決議，提高裁罰基準，首次違規罰新台幣40萬元，依次處罰最高可達400萬元。

元旦起，農業部有條件恢復使用廚餘養豬，期限到今年底。

應變中心晚間發布新聞稿，嚴防非法載運與餵飼廚餘成為防疫破口，確保在116年1月1日順利完成廚餘養豬全面轉型，轉型期間提高裁罰基準，首次違規者將遭裁處40萬元，依次處罰最高可達400萬元。

廣告 廣告

應變中心指揮官，農業部長陳駿季表示，未來2週是廚餘有條件開放後的防疫關鍵期，相關政府部門持續加強邊境檢查及後市場高風險商店稽查，同時呼籲國內養豬農民確實遵循政府規定，切勿以身試法，確保國內養豬產業安全。

應變中心指出，115年轉型過渡期間，有條件開放廚餘養豬地方政府有新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市及南投縣等7縣市。其餘禁用廚餘養豬的縣市，僅有部分開放使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

農業部統計，已裝設溫度與影像監視系統（AloT））豬場為249場，至114年12月31日，通過聯合檢查241場，待複查8場。

應變中心強調，未來針對未申請轉型、未獲核可或其他不符合預期樣態的養豬場將列為高風險查核對象，嚴防私自收受廚餘餵豬之行為。

應變中心特別提醒養豬農民及相關產業團體，農業部已修正「動物傳染病防治條例」公告禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場的裁罰基準。

應變中心說，凡未獲核可而違規載運者，第1次裁罰金額由5萬元大幅提高至20萬元，第2次50萬元，第3次以上違規將直接裁處最高罰鍰100萬元；「飼料管理法」的裁罰基準，未獲核可豬場違規使用廚餘餵豬首次也裁罰20萬元，其後依次分別為50萬、100萬、200萬及300萬，皆自115年1月1日起適用。

因此，違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時違反「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」，首次違規將遭裁處40萬元，最高可達400萬元。（編輯：張銘坤）1150102