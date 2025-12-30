防非洲豬瘟 環境部：3單位廚餘、超商過期食品可餵豬

環境部今日公告相關規範，可直接餵飼豬隻的一般廢棄物廚餘，限於集中供膳的學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限食品，家戶廚餘則不得養豬。（本報資料照片）

因應民國116年全面禁止廚餘養豬，環境部今日公告相關規範，即起可直接餵飼豬隻的一般廢棄物廚餘，限於集中供膳的學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限食品，家戶廚餘則不得養豬。

環境部今年12月中旬預告修正「一般廢棄物清除處理方式」公告事項附表一，於今日公告。

環境部說明，本次修法增訂一般廢棄物廚餘直接餵飼豬隻者，限於集中供膳學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限食品，禁止家戶排出廚餘直接餵飼豬隻。

環境部表示，再利用於直接餵飼豬隻者，準用共通性事業廢棄物再利用管理辦法第四條附表編號七、廚餘直接再利用於飼料用途之運作管理，包括一定期限內設置蒸煮設施（備）溫度監測及影像攝錄系統、逾期未完成設置法律效果、維持系統正常運作、校正、故障報備程序等相關管理規定，以確保畜牧場落實廚餘蒸煮程序及維持資料傳輸正確性。

