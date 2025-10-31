防非洲豬瘟＋皮蛇疫苗 議員催市府快動作

▲議員張廖乃綸呼籲，衛生局盡快補助弱勢長輩接種帶狀皰疹疫苗(圖／柳榮俊攝2025.10.31)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今（31）日進行警消環衛業務質詢，市議員張廖乃綸關切非洲豬瘟疫情進展，提醒市府環保局謹慎處理廚餘去化，避免防疫過程出現二次汙染。同時，他也呼籲衛生局盡快補助弱勢長輩接種帶狀皰疹疫苗，減輕醫療與生活負擔。

張廖乃綸指出，因應中央全面禁止以廚餘養豬政策，市府臨時調度多處掩埋場進行廚餘堆肥，但自10月30日起僅剩文山、沙鹿、后里3處掩埋場收受廚餘，處理量能明顯下降。他質疑，這樣的處理量是否足以應付台中市每日廚餘總量？而原本由全台435家再利用養豬業者協助清運的廚餘，如今須改由其他清運機構接手，恐造成家戶、學校、餐飲業的廚餘清運延宕或無人可收。

張廖乃綸強調，環保局必須提前規劃、妥善調度，避免防疫變成民生困擾。

對此，環保局長陳宏益回應，初步估算近兩天已有超過七成廚餘可由文山與沙鹿兩處掩埋場處理。為減輕清潔隊負擔，市府也開放貨車登記協助清運，並提供每車最高1500元補貼，鼓勵業者投入清運行列。

除防疫議題外，張廖乃綸也特別指出，帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）好發於50歲以上民眾，疼痛感猶如針刺或火燒般劇烈。雖然接種疫苗能有效預防，但市售疫苗價格高達4千至1萬8千元，對弱勢族群而言負擔沉重。他呼籲台中市府比照全台12個縣市，儘速啟動長者與弱勢族群疫苗補助方案。

衛生局長曾梓展表示，目前已初步規劃年滿65歲以上、屬低收入或中低收入戶且有免疫功能低下疾病的長者，可免費接種帶狀皰疹疫苗，但詳細補助辦法與經費仍待市府核定。

