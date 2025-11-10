防韓國資料新大火 台科大打造新式儲能電池
[NOWnews今日新聞] 全球能源轉型與減碳壓力下，可再生能源不僅要「夠用」，還需要「夠綠、夠安全」。台灣科技大學機械工程系特聘教授郭俞麟帶領團隊，利用電漿技術研發出一款釩液流電池（VRFB），主打低碳製程、長壽命與高安全性，有潛力幫助企業與家庭達成「電力自給自足」；若成功推廣，可彰顯儲能安全外，也能呼應到日前韓國政府資料中心因鋰電池起火的安全性提升問題。
韓國資料中心日前因鋰離子電池在進行 UPS（不斷電系統）搬遷作業時不慎引發火災，造成政府業務停擺，以及國家文件消失，事故關鍵在於使用鋰電池的過程中，一旦因安全防護不當從而導致的燃燒和爆炸等之後果可謂非常嚴重。
市面常見的儲能方式主要有鉛酸電池和鋰離子電池。鉛酸電池雖成本低，但內含鉛與酸液導致環境污染與回收問題；鋰離子電池雖具高能量密度、體積小的優勢，但在高溫、過充或結構受損時，可能引發熱失控（thermal runaway），以致燃燒或爆炸事故。
郭俞麟研究團隊採用「常壓電漿製程技術」製作液流電池電極的安全性提升，常溫常壓電漿技術將多種金屬氧化物，作為儲能反應的催化劑均勻附著於碳材表面；此過程中不需酸液的加入也不產生化學廢水，且製程也不需任何高溫設備或真空腔體。
該釩液流電池整體製程單純、環保和安全，不僅依靠單一製程就提升儲能效率，也降低了製造時的碳足跡與安全風險。郭俞麟說，「製造出來的電池幾乎不使用高耗能程序，碳足跡自然降低，也不易被課碳稅。」
另外，這款液流電池可與太陽能、風能系統並聯使用，像一座「電能水塔」，在用電離峰時期儲電、尖峰時期釋放，幫助企業與家庭達成電力自給自足。負責團隊研究的博士生Ahmad Nur Riza分享，與鋰電池相比，它具有「不依賴稀有金屬、供應較穩定」、「不容易燃燒或爆炸」、「循環壽命更長」、「可擴充性佳」和「彈性尺寸」等特點。
郭俞麟表示，除了學術的高效率電池研究成果，能真正落地、走進家庭與企業的安全綠色儲能技術才是最重要的。當全球高度依賴數據中心與電力基礎設施時，儲能系統的安全性和穩定性就是底線。目前團隊已與台灣廠商進行電池量產開發與壽命監測系統研發，並積極規劃導入AI與大數據分析，建立一系列電池老化監控系統，預測潛在故障與最佳維護時間。
這項技術已入選刊登專業領域Q1（即排名前25%）的期刊「Applied Surface Science」，以及在東元科技文教基金會與臺大主辦的「2025淨零排放科技國際競賽」中獲獎肯定。郭俞麟說，這不僅是科研突破，更是台灣在全球能源競賽中扮演更重要角色的機會：真正的綠能，不只是減碳，還要讓每個人都能成为能源的生產者。
