防風雨 台西農民覆紗網護蘿蔔

鳳凰颱風來襲，雲林縣沿海地區農民擔心出現強風大雨，用紗網覆蓋白蘿蔔田，避免雨水直接衝擊。（張朝欣攝）

鳳凰颱風來襲，雲林縣沿海地區農民擔心出現豪大雨，台西鄉一處白蘿蔔田用紗網覆蓋，避免雨水直接衝擊作物，農民12日表示雖然成本較高，但完全成熟再採收品相好，能賣更好價格。口湖鄉漁民則先搶收一些牡蠣，返港後把漁船固定好，避免船筏互相碰撞受損。

鳳凰颱風轉弱，雲林沿海地區時雨時停，但農民擔心共伴效應會帶來強風大雨，仍不敢掉以輕心，可以採收的農作先搶收，不能搶收的則加強排水、防風。台西鄉有農民擔心種植的白蘿蔔受損，不惜下重本用紗網覆蓋在大約1甲地的蘿蔔田上，避免雨水直接衝擊白蘿蔔。

農民表示，擔心辛苦栽種的白蘿蔔受損，特別買紗網覆蓋在農田上，雖然要耗費不少時間與人工，但可減少損失，這幾天沿海雖然沒有下大雨，但強風帶著間歇雨勢，仍有可能造成毀損，希望老天爺能賞口飯吃，不要出現強風豪雨，把快要收成的白蘿蔔收走。

雲林沿海漁民也忙著防颱，箔子寮、金湖、三條崙、台西等漁港這幾天漁民忙進忙出，提前出海搶收牡蠣，或在漁港把船筏固定好，避免碰撞受損。台西鄉林姓漁民說，之前氣象預報說鳳凰颱風可能帶來強風豪雨，幸好後來逐漸轉弱，12日沿海地區雖風雨不大，但大家還是不敢掉以輕心。

蚵農指出，中秋後已過牡蠣旺季，但外海還是有一些蚵棚，為避免蚵棚受損，提前拖到近海港口處，蚵串上能採收的就先採收，減少風險。養殖文蛤的漁民提到雨水會造成文蛤池的鹽度、酸鹼度改變，為避免文蛤病變死亡，這幾天全家動員加強巡視，隨時注意水質有無變化。