防颱不鬆懈 彰榮處提前關懷低窪地區榮民眷

彰榮處丁俊總幹事與服務團隊逐戶探訪、致贈防颱物資，關心生活與安全狀況。



（記者方一成攝）

▲彰榮處丁俊總幹事與服務團隊逐戶探訪、致贈防颱物資，關心生活與安全狀況。



（記者方一成攝）

因應鳳凰颱風即將襲台，彰化縣榮民服務處秉持「離災重於防災、防災重於救災」的服務精神，由丁俊總幹事與服務團隊，前往鹿港、線西、大城等地區，關懷居住於低窪及土石流潛勢地區的榮民（眷）。服務團隊逐戶探訪、致贈防颱物資，關心生活與安全狀況，並叮囑大家務必提高警覺、注意人身安全，提前完成各項防颱準備工作。

彰榮處丁俊總幹事日昨表示，有鑑於以往颱風期間彰化沿海地區常因豪雨導致淹水，為降低災害風險，榮服處已事先透過社區服務組長將防災物資送達重點區域，同時加強聯繫通報機制，保持通訊暢通，隨時掌握第一線情況。服務團隊除送上物資外，也提醒榮民（眷）密切注意天氣變化，如遇緊急情況可即時通報，以便榮服處迅速聯繫區公所及民間慈善團體提供支援。

丁俊總幹事表示，防颱期間請大家落實居家防護、準備必要儲糧，並避免非必要外出，以確保安全。雖然颱風來勢洶洶，榮服處將持續以行動展現關懷，成為榮民（眷）最堅強的後盾。期盼這份問候與協助，能如同溫暖的燈火，在風雨中為每位榮民（眷）帶來安心與力量。