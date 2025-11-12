防颱作戰！柳丁盛產期 古坑果農多雇工人 拚搶收

中部中心 ／ 中部綜合報導

颱風來襲，全民戒備！彰化有菜農，替花椰菜鋪上綠色網子擋風減少災損，也有蔥農就怕重演丹娜絲颱風的淹水惡夢，找來2台抽水機應變要隨時啟動。而苗栗縣銅鑼鄉的杭菊花，11月進入產季，花農擔心狂風暴雨打落花，趕緊進入杭菊園搶收。雲林古坑，也有農民跟颱風拚速度，多雇用採收工人，搶收柳丁。





柳丁農拚速度雇用人力 全力採收柳丁。（圖／民視新聞）





採收工人快手摘柳丁，一次三顆入箱，箱子裝的都是採收來的柳丁，雲林古坑鄉是全台柳丁最大產區，颱風腳步進逼，柳丁果實重，怕強風，果農也得拚速度，多找工人來採柳丁，跟鳳凰拚了。雲林元長鄉則有農民急忙搶收毛豆，好幾台收割機在田中穿梭，農民說，毛豆怕風又怕雨

花農進入菊園 採收菊花盼降低災損。（圖／民視新聞）









接著鏡頭轉到，苗栗銅鑼，11月底即將進入杭菊花的產季，菊花園內，一朵一朵鮮豔黃色嬌貴的皇菊，就怕颱風摧殘，花農能摘多少算多少。本來要舉辦的銅鑼杭菊生活節，也因為颱風攪局延期舉行。鳳凰颱風行徑詭異，位在彰化的農民皮皮挫，花椰菜田，蓋上一層綠色的網子，彷彿就像是這些還在長大花椰菜的棉被，鋪上去可以防風，降低損害









花椰菜蓋上綠網防風 就像替花椰菜蓋上綠色棉被。（圖／民視新聞）





替蔬菜蓋被子，還得用鐵絲固定，花椰菜田蓋上綠色棉被，菜農說，面對颱風可以安心一點，另外還有這片位在溪湖，綠油油的蔥田，再10多天就可以採收，農民說，上次丹娜絲颱風，讓他整片蔥田泡水，蔥全爛損失20多萬，這回颱風又要來，提前調度兩台抽水機備戰，現在蔥價不錯，一公斤可賣200多元，這一片就價值二三十萬。而彰化地區，正值二期稻作的收割期，不少農民擔心大雨一來會影響收成，連夜搶收，竹塘農會也在颱風影響期間，提供24小時的收購服務，降低農民災損。





