防颱作戰!柳丁盛產期 古坑果農多雇工人 拚搶收
中部中心 ／ 中部綜合報導
颱風來襲，全民戒備！彰化有菜農，替花椰菜鋪上綠色網子擋風減少災損，也有蔥農就怕重演丹娜絲颱風的淹水惡夢，找來2台抽水機應變要隨時啟動。而苗栗縣銅鑼鄉的杭菊花，11月進入產季，花農擔心狂風暴雨打落花，趕緊進入杭菊園搶收。雲林古坑，也有農民跟颱風拚速度，多雇用採收工人，搶收柳丁。
柳丁農拚速度雇用人力 全力採收柳丁。（圖／民視新聞）
採收工人快手摘柳丁，一次三顆入箱，箱子裝的都是採收來的柳丁，雲林古坑鄉是全台柳丁最大產區，颱風腳步進逼，柳丁果實重，怕強風，果農也得拚速度，多找工人來採柳丁，跟鳳凰拚了。雲林元長鄉則有農民急忙搶收毛豆，好幾台收割機在田中穿梭，農民說，毛豆怕風又怕雨
花農進入菊園 採收菊花盼降低災損。（圖／民視新聞）
接著鏡頭轉到，苗栗銅鑼，11月底即將進入杭菊花的產季，菊花園內，一朵一朵鮮豔黃色嬌貴的皇菊，就怕颱風摧殘，花農能摘多少算多少。本來要舉辦的銅鑼杭菊生活節，也因為颱風攪局延期舉行。鳳凰颱風行徑詭異，位在彰化的農民皮皮挫，花椰菜田，蓋上一層綠色的網子，彷彿就像是這些還在長大花椰菜的棉被，鋪上去可以防風，降低損害
花椰菜蓋上綠網防風 就像替花椰菜蓋上綠色棉被。（圖／民視新聞）
替蔬菜蓋被子，還得用鐵絲固定，花椰菜田蓋上綠色棉被，菜農說，面對颱風可以安心一點，另外還有這片位在溪湖，綠油油的蔥田，再10多天就可以採收，農民說，上次丹娜絲颱風，讓他整片蔥田泡水，蔥全爛損失20多萬，這回颱風又要來，提前調度兩台抽水機備戰，現在蔥價不錯，一公斤可賣200多元，這一片就價值二三十萬。而彰化地區，正值二期稻作的收割期，不少農民擔心大雨一來會影響收成，連夜搶收，竹塘農會也在颱風影響期間，提供24小時的收購服務，降低農民災損。
更多民視新聞報導
「鳳凰」逼近連2天颱風假？6縣市暴風圈侵襲率逾9成
沒放假就請吃100隻雞！烤雞店賭「這9縣市」全放颱風假
二度對決蔡易餘！黃榮利登記DPP嘉義縣長初選 高喊年年發現金
其他人也在看
鳳凰颱風將襲台 雲彰菜農忙搶收
鳳凰颱風將來襲，雲林菜農今（11）日趁著風雨還小，趕緊加派人手採收，希望今日就能將蔬菜採收完畢減少災損；彰化也有蔥農7月才受到丹娜絲颱風影響，蔥田損失慘重，原本再20天就能收成，現在又有颱風，目前只能準備抽水機因應，希望將農損降到最低。公視新聞網 ・ 18 小時前
防颱大作戰! 花椰菜田鋪網防風 蔥田備抽水機
中部中心 ／中部綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，就怕強風大雨造成災損，雲林有農民起了大早趕快採收葉菜類。而在彰化有菜農，替花椰菜加蓋棉被鋪網防風，也有蔥農有鑑於七月份丹納斯颱風把蔥田淹沒，損失20多萬，血本無歸，就怕歷史重演，緊急準備兩台抽水機備戰，只要雨勢一來，就啟動抽水。民視 ・ 19 小時前
鳳凰來襲！空心菜田加班搶收 花椰菜急「蓋棉被」防颱風
鳳凰來襲！台東的中央市場，一早就有民眾搶買蔬果，其中四季豆漲幅最明顯，不少人改買青江菜和小白菜，而各地菜農也都起了大早，加班搶收，尤其是空心菜，最怕大風大雨，菜農出動6名幫手，快手採收，彰化蔥農則是出...華視 ・ 19 小時前
彰基明正常看診！颱風假不打烊 醫療服務照常運作
鳳凰颱風逼近台灣，彰化縣政府今（11日）天晚上雖然是全台最後一個宣布明（12日）停班停課的縣市，但中部地區除南投縣外，苗栗、台中、彰化與雲林等縣市皆同步放颱風假。身為彰化、南投及雲林唯一醫學中心的彰化基督教醫院今晚也發布訊息，指出明天（週三）院內各項醫療服務，包括急診、門診、住院及檢查等均照常運作，自由時報 ・ 9 小時前
工業節慶祝大會 龔明鑫致詞 (圖)
全國工業總會11日在台北舉行第79屆工業節慶祝大會，經濟部長龔明鑫（圖）出席致詞，為工業界打氣。中央社 ・ 15 小時前
青菜只用來汆燙？小心營養全流光！營養師列「5種烹調法」鎖住營養
談到健康飲食，蔬食無疑是最具代表性的一部分。蔬菜與水果不僅含多種維生素、礦物質及膳食纖維，還能有效提升免疫力、促進消化並降低慢性疾病的風險。然而，要保持蔬果中含有的營養成分，並最大化其健康效益，烹調方式顯然是重要關鍵。《優活健康網》特摘營養師郭雅歆分享蔬菜的正確烹調法。優活健康網 ・ 21 小時前
【公告】台苯 2025年10月合併營收5.96億元 年增-22.65%
日期： 2025 年 11 月 10日上市公司：台苯(1310)單位：仟元 【公告】台苯 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月595,593去年同期770,033增減金額-174,440增減百分比-22.65本年累計7,557,665去年累計9,462,046增減金額-1,904,381增減百分比-20.13中央社財經 ・ 1 天前
花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多這1步驟」抗氧化效果提升3倍
走進超市，花椰菜是一年四季都買得到的蔬菜。無論是沙拉、炒菜、燉湯，花椰菜都能輕鬆入菜、增添色彩，因此許多人冰箱裡總是常備一顆。大家常聽說「花椰菜對身體好」，既然要吃，就希望能把它的營養發揮到最大效益吧！但其實，很多人吃花椰菜的方式，讓它的營養沒有完全被吸收。對此，蔬菜專家分享一個「任何人都能做到的花椰菜營養加乘小秘訣」。 切完花椰菜後 靜置「5分鐘」就好 想讓花椰菜的營養發揮到最大，其實只要這麼簡單：「切好之後，先放著5分鐘再煮」。 你可能會想：「咦？就這樣？為什麼？」這個簡單的小動作，其實背後有充分的科學根據。花椰菜中含有一種成分叫做「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」。它能促進身體生成多種與「解毒」和「抗氧化」相關的酵素，幫助提升身體的解毒力與抗氧化能力。研究指出，這類酵素的種類超過100種。 而蘿蔔硫素的生成，需要透過切割或破壞組織後，與酵素接觸才會被活化。根據研究，只要在切完後靜置約5分鐘，就能讓蘿蔔硫素充分生成，使其抗氧化效果提升3倍！ （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·花椰菜抗癌、護心、控糖！營養師曝「配這些吃」吸收翻倍 但別煮超過5常春月刊 ・ 5 天前
傳歐盟擬禁華為中興設備 陸外交部：泛政治化、損人不利己
大陸外交部11日例行記者會上，針對歐盟委員會日前要求歐盟成員國逐步將華為與中興的設備排除在其電信網路之外一事，外交部發言人林劍表示，相關作法損人不利己，嚴重違反市場原則和公平競爭規則。中天新聞網 ・ 14 小時前
登記角逐高雄市長初選 賴瑞隆:延續高雄光榮
政治中心／屈道昀、宋弘麟台北報導民進黨高雄市長選舉戰況激烈，立委賴瑞隆，今天前往黨中央登記，成為黨內登記參選高雄市長的第二人，他喊出延續高雄光榮，有信心得到高雄人的支持．另外立委蔡易餘，特別選在11月11號11點11分登記參選嘉義縣長初選，喊話要讓嘉義縣在各領域成為第一。民視 ・ 14 小時前
全方位服務 南投信義鄉老人活動、日照中心啟用
（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）信義鄉老人活動中心及日間照顧中心今天啟用，空間包含老人會長青學院、社區整合型服務中心、輔具便利站，讓有長照需求長輩就近接受照顧，健康長輩則可在此活到老，學到老。中央社 ・ 15 小時前
邦睿前三季獲利賺贏去年全年 EPS 2.93元
邦睿(6955)11日在法說會中大報喜訊！受惠男性精子品質檢測儀以及耗材等產品銷量成長，前三季稅後淨利以7268萬元，賺贏去年全年，年增62%，EPS為2.93元。中時財經即時 ・ 14 小時前
歡慶地政節71周年 內政部感謝地政人員奉獻與付出
內政部於今（十一）日舉辦「2025地政節慶祝大會」，歡慶地政節七十一週年。內政部次長董建宏致詞時，向全國地政夥伴表達最誠摯的感謝，肯定各地政機關、學校與公會對地政工作的長期投入與對內政業務的支持，貢獻卓越，與有榮焉。董建宏指出，面對國際情勢變化與極端氣候挑戰，內政部持續以高科技引領地政工作革新，推動智慧國土建設、精準救災重建、不動產安全防詐、租屋市場透明化及跨領域合作，以創新與務實的精神，讓地政服務更貼近民眾生活，也為地政工作注入全新動能。董建宏進一步說明，在測繪技術創新上，內政部已建置「臺灣通用電子地圖」，整合多項地理資訊供各界應用，並在國際發行一一三幅電子航行圖，供全球逾二．六萬艘船舶導航使用，為讓民眾也能使用海域圖資，特別開發臺灣海圖APP於十一月一日上架。此外，國 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
AI建設+資產活化 國產第三季EPS 0.87元 增近2成
AI建設+資產活化 國產第三季EPS 0.87元 增近2成EBC東森新聞 ・ 14 小時前
群益金鼎證守護投資人權益 獲證交所反詐騙評鑑卓越獎
群益金鼎證券長期重視投資人權益與資安防護，積極落實各項防詐措施與教育推廣，全面提升投資人對詐騙風險的警覺與辨識力。群益金鼎證券於11日榮獲台灣證券交易所頒發「反詐騙評鑑卓越獎」。中時財經即時 ・ 14 小時前
圍棋》賴均輔名人中環碁聖賽再添一座冠軍！「碁聖」生涯累積七冠入袋
第13屆中環碁聖賽決賽三番勝負今 （10日）落幕，尋求生涯第七冠的「名人」賴均輔（23歲）憑藉精準的戰鬥判斷，以總比分2:0零封首度闖入決賽的林新為四段（26歲），強勢奪得本屆中環碁聖賽冠軍及新台幣40萬元的冠軍獎金。這不僅是賴均輔名人今年的第二座職業冠軍，也是繼名人賽之後，其生涯冠軍頭銜數也累積到第七冠，穩固賴均輔目前在台灣棋壇的頂尖地位。第13屆中環碁聖......風傳媒 ・ 14 小時前
雙11注意! 北市精品服飾店狂賣"山寨品" 每月爽賺破百萬
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導雙11購物節來臨，下單前，還是要先注意，避免觸法！警方接獲民眾檢舉，在台北市東區，有兩間精品服飾店，老闆都去中國廣東深圳，帶仿冒精品服飾、包包，帶回台灣陳列販售，還會用明星穿過衣服飾品等，當成宣傳，讓客人挑選，以真品的1折價格販售，每個月不法所得都超過百萬元。民視 ・ 14 小時前
沒手機年代大學生這樣玩！網嘆「這三件套」太經典
生活中心／杜子心報導隨著科技的進步，現代人手上都拿著一支智慧型手機，生活上的一切所需幾乎都可以用手機來處理，許多年輕人幾乎難以想像「沒有手機的年代」要怎麼打發晚上的時間。近日一名網友發文表示「以前沒有手機，大學生晚上都在幹嘛？」。貼文一出，立刻吸引大批過來人留言回憶青春，從夜唱、夜衝到泡網咖標配三件套，幾乎成了那個年代年輕人夜生活的「3件套」，也讓不少人感嘆，「那時候沒手機，生活反而更有趣」。民視 ・ 15 小時前
泥水高漲又湍急！ 灌進萬榮明利村 車子被沖走
鳳凰颱風外圍環流加上東北季風的影響，花蓮縣部分地區出現豪雨，其中，萬榮鄉明利村因為在馬太鞍堰塞湖下游，昨（10）日傍晚泥流淹入村內，滾滾洪水沿著大排灌進民宅，道路被湍急水勢覆蓋，有排水孔因為宣洩不及而...華視 ・ 14 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 1 天前