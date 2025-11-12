防颱做好做滿 台中市內清淤+帆布加固
鳳凰颱風來襲，台中市府低窪地區、各地水溝清淤防颱，還有非洲豬瘟案例場，協助架好白色圍籬，全長82公尺，全面封閉，防颱也防疫。
鳳凰颱風來襲，台中梧棲非洲豬瘟案例場，市府人員協助架好白色圍籬，全長82公尺全面封閉，防颱也防疫。低窪地區橋下水溝清淤，每個角落不放過。市府強調七月因薇帕颱風和西南氣流豪雨沖刷，霧峰區部分農路邊坡受損，這次也有進行帆布覆蓋加固。
台中市長盧秀燕：「早上五六點鐘四五點鐘，可能遊覽車就來到台中要參觀花海，建議(12日)明天不要來，平常我們辦相關的節慶活動我們都是Call客，反向而行為，為的就是注意大家的安全。」
市府針對市內486處易淹水地區，清淤疏通也要加強巡檢，大里溪沿岸5座大型抽水站，24小時值守待命。
11日、12日台中山區有局部大雨發生的機率，以及平均風9級以上，或是11級以上的陣風機率。防颱準備不馬虎。
更多 TVBS 報導
鳳凰颱風逼近！台電高雄區處動員224名人員、161機具全力戒備
天氣／鳳凰颱風估明晚登陸！2地風雨狂炸 下週更強東北季風接力
「賭上台大大氣系招牌」預測台北2天颱風假 學生會急切割
有片／馬太鞍溪暴漲！泥水灌進萬榮明利村 小轎車整輛被沖走
其他人也在看
葛倫鮑威爾成《逃亡遊戲》硬漢不二人選 動作戲驚險刺激無冷場
最新動作鉅獻《逃亡遊戲》在台上映，本片男主角葛倫鮑威爾擁有一種讓觀眾容易產生共鳴的「普通人特質」，這種特質在《龍捲風暴》和《捍衛戰士：獨行俠》中展現得淋漓盡致，也因此成為這個角色的不二人選。導演艾德格萊特直言：「班並不是什麼訓練有素的戰士或是殺手，他只是個硬漢，但並不是超級英雄。能夠拍一部以普通人為主角的動作片真的很棒，看著他從街頭走進電視台參加遊戲節目的選拔，卻再也不能回家。」中時新聞網 ・ 12 小時前
中國10月新能源汽車新車市占率首度過半 達51.6%
（中央社台北11日電）在官方政策推動下，中國純電動車及油電混合車等新能源汽車市占率持續擴大。中國汽車工業協會今天發布數據顯示，10月份中國新能源汽車的新車銷售量，達到中國整體新車銷售量的51.6%，比重創歷史新高，首度達到市占率過半的水準。中央社 ・ 19 小時前
臺東青年委員赴中南部城市交流 深化青年參與及地方創新實踐
臺東縣政府青年發展中心日前由縣府民政處歐斐君副處長帶隊，率領「青年事務發展委員會」成員，辦理為期三天的中南部縣市交流活動，透過觀摩、座談與實地參訪，促進青年瞭解城市治理運作、青年政策制度設計及地方創新發展，並建立跨縣市合作與對話的橋梁。行程首先參訪屏東「晨間廚房企業」，了解青年如何以地方食材打造品牌故事，展現屏東青年運用創意與行動力推廣在地產業的實踐成果。隔日於臺中展開交流活動，在臺中市政府研考會協助安排下進行，雙方青年委員以政策參與、地方永續及產業創新等主題進行對話，分享推動青年事務的作法與挑戰。會中除探討青年提案制度運作外，也交流如何透過政府平台支持青年行動，強化青年與公部門間的合作。活動後並前往「國家漫畫博物館」導覽學習，了解老建築再利用與文化創生的案例，體驗文化創意如何成為城市永續的重要力量。第三天由高雄市政府青年局與觀光局安排簡報與座談，以「青年政策整合與城市創新發展」為主軸，讓青年委員觀摩大城市的政策運作模式。座談內容涵蓋青年政策架構、城市品牌推廣、觀光行銷及新興產業發展。雙方就「如何以創新方式吸引青年留鄉」交換意見，並探討跨局處合作、職涯支持及創意產業發展等議題。青年委員台灣好新聞 ・ 9 小時前
馬太鞍溪水暴漲沖向左岸 泥流夾土石恐影響鐵路 (圖)
受颱風鳳凰環流及東北季風影響，花蓮山區11日持續降雨，馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，沿大排、產業道路到台9線，晚間發現泥流夾帶更多土石，可能影響鐵路交通。中央社 ・ 12 小時前
網球》吳東霖將戰前球王休伊特之子！拚布里斯本挑戰賽8強門票
我國中生代吳東霖把握賽季末機會，布里斯本男網挑戰賽谷底反彈，自會外賽起連闖3關，安抵會內單打16強，即將對決昔日澳洲傳奇球王休伊特（Lleyton Hewitt）之子C.休伊特（Cruz Hewitt）。這項ATP室外硬地挑戰賽本週在澳洲昆士蘭進行，吳東霖揮別上週三太子盃主場錯失3個賽末點而一戰出局自由時報 ・ 17 小時前
快訊／鳳凰侵台撞初選登記！陳亭妃「守護台南」取消北上：由這2人代辦
鳳凰颱風來襲，根據中央氣象署資訊，台南市已列入警戒區並發布陸上強風特報，台南市政府宣布明日停班停課；原訂將於明（12）日登記台南市長黨內初選的立委陳亭妃，臨時更動行程「留守台南」，改由國會辦公室主任與副主任代為辦理。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
伊斯蘭馬巴德法院外自殺炸彈攻擊 至少釀12死
（中央社伊斯蘭馬巴德11日綜合外電報導）巴基斯坦內政部長納克維指出，一名自殺炸彈客今天在首都伊斯蘭馬巴德一所法院大樓外引爆炸彈，至少造成12人喪生。中央社 ・ 16 小時前
柏林愛樂訪臺20年公演 明全球直播
記者黃朝琴／臺北報導 柏林愛樂管弦樂團昨日起連續3晚於臺北國家音樂廳公演，第8任首席指揮基佩特連科領軍，獻上現代與德奧經典，明日將在兩廳院廣場廣場戶外轉播，並青年日報 ・ 11 小時前
韓職成新選項？日職東北樂天金鷲投手王彥程未來動向受關注
旅日好手東北樂天金鷲投手王彥程依照日職規章，本季結束後將第3度自動轉為自由球員，目前動向仍未定。王彥程今（11）日出席活動受訪表示，未來不排斥任何選項，無論留在日本或挑戰其他聯盟，都將與經紀公司討論後再決定。鏡報 ・ 17 小時前
影/輔大名醫江漢聲診間遭砍 負傷赴派出所做筆錄
新北市今（11）日發生一起醫療暴力案，下午2時許輔大醫院內，泌尿科名醫江漢聲遭一名曾姓男子在診間持美工刀朝揮砍，腹部與右手腕受傷幸無生命危險，晚間他負傷到派出所製作筆錄。中天新聞網 ・ 13 小時前
有片／巴基斯坦首都遭自殺炸彈攻擊 至少已12死
南亞不平靜，兩大國家印度與巴基斯坦接連遭到炸彈攻擊。巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德週二（11日）遭遇自殺炸彈客襲擊，至少已經12人死亡。太報 ・ 17 小時前
僑外資前9月暴增5成 科技廊道商辦迎黃金期
【記者柯安聰台北報導】外資今年前9月累計來台投資額暴增5成，尤其是最近輝達拍板北士科T17及T18，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，輝達新總部將促使台灣AI產業發展，帶動北市商辦、廠辦...自立晚報 ・ 10 小時前
45公斤選手抓舉86公斤 右手反折、槓鈴砸背
45公斤選手抓舉86公斤 右手反折、槓鈴砸背EBC東森新聞 ・ 18 小時前
買粥驚見老鼠跳進鍋中！衛生局介入稽查最高罰2億
台中一間位於北區中華路二段的廣東粥小吃店，10日發生老鼠跳入煮粥鐵鍋的事件，畫面顯示店員面對老鼠入鍋僅驅趕卻未立即處理食材，台中市衛生局已介入調查，若違反《食品安全衛生管理法》最高可處新臺幣2億元罰鍰。中天新聞網 ・ 22 小時前
精舍命案她在場！信眾作證「一問三不知」法官傻眼 檢察官狠嗆這句
台北地院審理「精舍殺人案」，今傳喚共同被告、藝人李威（本名李翊緯）妻子簡瑀家及資深信眾翁女等人作證，簡女突掛急診請假，翁女則麻煩大了。據了解，她去（2024）年7/23案發深夜在水月草堂「坐櫃台」，卻作假供遭緩起訴1年，她今天出庭作證時依舊否認看到死者被凌虐、拖行，對諸多細節含糊其辭，法官問到搖頭，檢察官怒嗆「太誇張」，強調「保留偽證罪追訴權」太報 ・ 13 小時前
台中海洋館熱門親子景點 探索遼闊海洋世界
記者范瑜／專題報導 台中海洋館日前在清水區開幕，有別於傳統的水族缸展示，多元的參觀視角跟沉浸式的參觀體驗，成為臺中熱門親子景點，館內以「從台中河川 流向世界之青年日報 ・ 11 小時前
中國信託證券 高雄分公司煥新登場
隨著亞灣區成為南台灣金融創新的新重鎮，中國信託證券高雄分公司以全新形象正式啟動，11日舉辦「重啟高雄．亞灣金融新錢力」感恩茶會，邀請各界貴賓齊聚一堂，共同見證高雄金融新紀元的到來。中時財經即時 ・ 8 小時前
高雄115年度總預算達2042億 陳其邁：量入為出續推各項市政建設
即時中心／顏一軒報導高雄市長陳其邁今（11）日赴議會報告115年度高雄市總預算編製情形，他表示，配合施政目標、優先順序及兼顧財政能力，以量入為出為原則，並收支同步考量機制，嚴格來達成平衡編列預算，兼顧整體財政健全的穩定發展。民視 ・ 13 小時前
颱風逼近 台鐵東部幹線對號、南迴線12日午前停駛
（中央社記者曾以寧台北11日電）因應颱風鳳凰來襲，台鐵公司今晚表示，明天中午12時前，東部幹線樹林到台東間對號列車停駛、西部幹線嘉義到潮州間對號列車停駛、南迴線各級列車全部停駛。中央社 ・ 13 小時前
日本熊災敲警鐘！花蓮「熊出沒」鑽窗覓食被抓包
生活中心／饒婉馨報導最近日本「熊襲」事件頻傳，截至目前已累計13人死亡，甚至創下史上新高，引發居民恐慌。前（9）日在花蓮竟傳出有「熊出沒」，影片曝光後，因原PO沒有標註來源，加上被平台系統判為AI資訊，所以網友誤以為是AI生成的影片。昨（11）日下午，林業保育署在臉書粉專證實，並表示已安全落幕。民視 ・ 19 小時前