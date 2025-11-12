防颱做好做滿 台中市內清淤+帆布加固

鳳凰颱風來襲，台中市府低窪地區、各地水溝清淤防颱，還有非洲豬瘟案例場，協助架好白色圍籬，全長82公尺，全面封閉，防颱也防疫。

鳳凰颱風來襲，台中梧棲非洲豬瘟案例場，市府人員協助架好白色圍籬，全長82公尺全面封閉，防颱也防疫。低窪地區橋下水溝清淤，每個角落不放過。市府強調七月因薇帕颱風和西南氣流豪雨沖刷，霧峰區部分農路邊坡受損，這次也有進行帆布覆蓋加固。

台中市長盧秀燕：「早上五六點鐘四五點鐘，可能遊覽車就來到台中要參觀花海，建議(12日)明天不要來，平常我們辦相關的節慶活動我們都是Call客，反向而行為，為的就是注意大家的安全。」

市府針對市內486處易淹水地區，清淤疏通也要加強巡檢，大里溪沿岸5座大型抽水站，24小時值守待命。

11日、12日台中山區有局部大雨發生的機率，以及平均風9級以上，或是11級以上的陣風機率。防颱準備不馬虎。

