防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光

生活中心／施郁韻報導

中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。

氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。

氣象署表示，明東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，臺東地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示：「颱風遠颺，東北季風接力報到！」鳳凰颱風昨日晚間7時40分登陸屏東恆春陸地；不過登入後，因颱風結構受地形破壞，強度迅速減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署也於當晚8時30解除鳳凰颱風警報。

雖然颱風警報解除，但中央氣象署仍針對8縣市同步發布豪雨特報；尤其是北海岸、北部山區及宜蘭地區降雨仍然相當顯著且持續，請多加注意。

林得恩提到，颱風遠離，東北季風跟著報到，今日北臺灣溫度下滑至攝氏20度；加上局部大雨未歇，體感低溫感受特別明顯。下一波東北季風預計下週一（17日）接著南下，北部、東半部地區雨勢略增，且這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波，臺灣各地低溫跌到攝氏16度至18度或以下，局部地區最低溫有機會下探至攝氏14至15度，直逼大陸冷氣團等級。

