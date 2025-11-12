防颱後急凍！11/17入冬最強冷空氣將襲 恐逼近冷氣團

氣象專家林得恩今（12日）指出，鳳凰將是睽違58年，首度於11月自西南部登陸的颱風。另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預測下週一（17日）將有入冬最強冷空氣報到。

林老師指出，鳳凰將是睽違58年，首度於11月自西南部登陸的颱風。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書粉專）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，鳳凰颱風逐步推進台灣本島，將是睽違58年，首度於11月自西南部登陸的颱風，預估今日晚間颱風中心就有機會在屏東沿海一帶登陸，並於明（13日）清晨從台東沿線出海。林得恩提醒，雖然颱風強度已經降為輕度，且暴風圈也有明顯縮小的趨勢，但是南部與東部地區仍位於主要影響半徑之內，仍應加強戒備。

林得恩表示，若鳳凰颱風行進方向及速度不改變的話，預計在今晚至明日清晨就會解除鳳凰颱風的海上及陸上警戒。

另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，下週一（17日）入冬最強冷空氣將報到，根據歐、美、德傳統物理模式最新資料顯示，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計17日起南下影響台灣，且預估此波降溫幅度非常明顯，部分模式還估計將達到冷氣團（台北站氣溫小於14.5 ℃）標準。

「觀氣象看天氣」臉書粉專提醒一週內氣溫將會有劇烈變化。（圖／翻攝自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，一週內氣溫將會有劇烈變化，目前先防颱，之後又迎接逼近冷氣團規模的冷空氣來襲，溫降幅度會相當有感，提醒大家注意也留意最新的天氣資訊。

