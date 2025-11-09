防颱風鳳凰外圍環流接近釀災 台電台中區處全力加強戒備

中央氣象署今天表示，颱風鳳凰預估今晚（9日）以強颱之姿登陸呂宋島，最快明（10）日下半天發布海上颱風警報，「120小時颱風暴風圈侵襲機率」，可能從中南部登陸並穿越台灣，機率破9成。北部及東半部有發生「大量致災雨」潛勢。

台電台中區處顏錦義處長已於7日下午請各級主管及巡修單位同仁務必做好各項颱風前之設備巡視點檢，除針對線路進行強化巡視、樹木預防性防颱修剪（見圖），並表示將視颱風動態隨時應變，必要時將立刻成立緊急應變小組全力戒備，希望將颱風可能造成之停電事故降至做低！



台電台中區處提醒民眾，不可輕忽任何一個可能帶來災損的天災，籲請民眾務必加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸；此外，為因應颱風可能帶來的暴雨，亦請民眾應預先防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。

台電表示，停電不要急著打電話，若您自家與附近的鄰居通通都停電，由於多年前台電已建置配電自動化糸統，已能即時獲知各主要配電線路是否故障，台電會安排人員前往修復；民眾亦可透過「台灣電力APP」或是台電公司於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」網站(http://www.taipower.com.tw)專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線及本處停電通報電話04-22256871給民眾使用。

由於颱風的強風豪雨難免會產生停電的狀況，台電提醒無法因應颱風較長時間停電的用戶自備發電機。