防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等
鳳凰颱風超罕見！「11月颱風警報」史上只有19次，上次登陸已近60年，轉為中度颱風侵台機率高，屏東的蓮霧農民好擔心，因為蓮霧正值生長期、現階段就無法先做防颱措施，也無法先搶收，另外，在基隆碧砂漁港，今天已經有業者，趕緊出動大型吊車，吊掛遊艇上岸。
現場工作人員：「再過來一點，對...再過來一點...。」
停在港邊的遊艇，前後都用好幾條繩子固定，現場出動好幾名工人，還有大型吊車要把遊艇吊掛上岸，這是基隆碧砂漁港，鳳凰颱風侵台機率高，趁變天之前，週六一早把遊艇移到岸上防颱，避免風浪大遊艇撞壞。
現場人員vs.記者：「（上次呢），船頭，船頭有撞到，（這次...不可以掉以輕心就對了），要做好準備...對。」
再往南嘉義東石，牡蠣養殖重鎮，蚵農抓緊時間，把蚵棚拉進港，這回可不能讓蚵棚又毀了，因為之前丹娜絲颱風，這位蚵農有10幾個棚架被強風吹走。
蚵農：「上次好幾十個棚架不見了，(老天爺)心情好一點，就要給你活口，如果心情不好一點，有時候你下的本都不夠。」
棚架上的蚵殼，也綁緊固定，避免蚵仔脫落，再往南，屏東的南州，蓮霧農則是挫咧等。
蓮霧農：「聽天由命就對了，挫咧等就對了。」
蓮霧農：「沒有什麼防颱措施，就是期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，就是進來的話，會損失很嚴重。」
蓮霧農修剪樹枝整理果園，心裡忐忑不安，因為蓮霧正值生長期，有的剛開花，有的已經套袋，現階段根本無法先搶收。
蓮霧農vs.農民親友：「應該會被它吹下來了，現在什麼也沒有辦法做的，一切都是老天爺說了算。」
農民不敢想像，蓮霧變落果之後，會是什麼慘況，想做些什麼，卻束手無策，11月了 還有颱風要來，只能期盼老天爺不要太狠心。
更多東森新聞報導
快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航
有機會停班課？鳳凰恐成穿心颱 粉專示警：侵台機率高
鳳凰颱風最新路徑！氣象署揭一周降雨趨勢 中部恐首當其衝
其他人也在看
新北表揚485名資深學校志工 80歲鄭金瑞寒暑不懈守護學童
感謝長期為學子奉獻心力的學校志工，新北市教育局舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，表揚485位長期投入教育服務的志工們，他們以愛與行動支撐校園穩定，成為孩子最可靠的守護力量。從交通導護到故事共讀，從圖書管理到健康照護，這些志工將日常服務化為校園最溫暖的風景。自由時報 ・ 11 小時前
汐科站施工圍籬影響月台通行 台鐵：增人員引導
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市汐止區台鐵汐科站興建新增電梯與出口工程，因架設施工圍籬導致月台空間狹小，乘客行經月台與等車時險象環生。台鐵今天表示，會增派引導人員規劃動線，完工後拆除圍籬。中央社 ・ 9 小時前
鳳凰颱風恐撲台？！ 屏東南州蓮霧農憂影響果實
鳳凰颱風已在凌晨轉為「中度颱風，也讓屏東縣」南州的蓮霧農，相當憂心，果農說，蓮霧正值生長期、現階段沒辦法做什麼防颱措施，要是颱風進來，影響會很大。 #鳳凰颱風# 屏東南州#蓮霧農東森新聞影音 ・ 16 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 15 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 走讀健走慶風華 (圖)
日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府8日以走讀健走慶祝水圳百週年，日方代表也到場共慶。中央社 ・ 11 小時前
讓港人安居樂業 策進會「好友港節」今登場
「2025好友港節市集」68個攤位都由在台港人擺攤，涵蓋各色港澳經典美食與手做文創小物，吸引不少民眾到場體驗正宗港澳文化，連陸委會主委邱垂正也一身便裝現身力挺。 策進會董事長賴秀如在開幕儀式致詞表示，現場很多攤位利用台灣食材製作香港口味，在台港人的創意讓人感到相當美妙，也因此非常感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，賴秀如說：『(原音)我們要保有這樣的自由，也感謝香港人讓台灣的文化更加多元，所以今天這樣的活動一定會年年舉辦下去，然後希望每年愈來愈精彩。』 今年邀請藝人曾寶儀擔任活動大使，她表示自己是資深新住民，因為3歲就從香港移民來台，不過每次回到香港則一定要吃到港式奶茶與雞蛋仔，而這兩種小吃都有出現在好友港節市集。 財團法人中央廣播電臺這次也設攤參與，特別設計小遊戲與現場民眾互動，只要完成3個簡單任務，就可以得到書籤、手機掛繩或台灣藍鵲圖案便利貼等小禮物。中央廣播電台 ・ 11 小時前
台9線「池上大橋」明年北上線將通車！工期歷7颱風襲來不受影響全靠「這特殊工法」...人本為重自行車、行人也能上
公路局說，改建完後的橋樑「高、大、美」，比原先的橋樑高出2.6公尺，也加寬了慢車道供機車、自行車通行，更有1.5公尺的人行道，考量人本交通...放言 Fount Media ・ 9 小時前
桌球》歷經5天18戰體能考驗 馮翊新第7度領到國手當選證書
世界排名53的合庫好手馮翊新在歷經5天、18場激戰後，今天在115年度中華桌球排名資格賽男子組第四次賽衝關賽以直落三擊退八馬國際王冠程，連續3年入選國手，也是生涯第7張國手當選證書。大葉大學體育館對馮翊新來說一直是個心結，3年前他就是在這個場地鎩羽而歸，中斷連續4年當選國手的紀錄，去年排名資格賽重回自由時報 ・ 11 小時前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 10 小時前
鳳凰颱風逼近 高市農業局提醒農民加強防範及注意搶收安全
依中央氣象署預報，高雄地區十一月十至十三日受鳳凰颱風及外圍環流影響，有陣雨、並有大雨或局部豪雨發生的機率，高市府農業局提醒農友，留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。(見圖)農業局今(八)日說明，為降低鳳凰颱風影響，適逢收穫期葉菜類及瓜果菜類，可適時採收，以減少損失；香蕉、木瓜及番石榴等果品，屆採收期請儘速採收；蓮霧園倘進入催花期，必要時請卸下黑網待颱風遠離後，再行覆蓋；香蕉、番石榴、木瓜、棗樹，請加強固定枝條，適度修剪枝條並清理殘枝；農業設施應加強固定；紅豆及小番茄田區請留意並加強田間排水，並請高雄市農民朋友做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用高 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
台酒、吳寶春跨界合作 推15週年限定酸種麵包
財經中心／台北報導在台灣風味工藝邁向國際的時代，兩大象徵台灣榮耀的品牌，台灣菸酒公司與吳寶春麥方店，首度跨界聯名，推出十五週年限定酸種麵包系列。這場結合「釀造」與「烘焙」的合作，不僅代表台灣飲食文化邁向國際舞台的重要一步，也讓「風味」成為連結土地與世界的語言。民視 ・ 9 小時前
摧毀2600棟民宅「海鷗」颱風重創越南 百萬戶斷水電
颱風「海鷗」接連重創菲律賓與越南，最新是在越南造成超過2600棟建築受損、160萬戶停電、停水，還有5人死亡，不過災區還沒整理完，現在又得要面臨威力更加強大的颱風「鳳凰」來襲。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
今彩539開獎了！11/8中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114271期開獎，中獎號碼為34、07、08、26、09，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
影／「雙媽會」引熱議！大甲媽駐駕田中鎮公所 施政有感獲媽祖認證
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】另類「雙媽會」！繼白沙屯媽祖於今年5月駐駕田中鎮公所賜福，時隔半年，大甲鎮互傳媒 ・ 11 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前