防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等

鳳凰颱風超罕見！「11月颱風警報」史上只有19次，上次登陸已近60年，轉為中度颱風侵台機率高，屏東的蓮霧農民好擔心，因為蓮霧正值生長期、現階段就無法先做防颱措施，也無法先搶收，另外，在基隆碧砂漁港，今天已經有業者，趕緊出動大型吊車，吊掛遊艇上岸。

現場工作人員：「再過來一點，對...再過來一點...。」

停在港邊的遊艇，前後都用好幾條繩子固定，現場出動好幾名工人，還有大型吊車要把遊艇吊掛上岸，這是基隆碧砂漁港，鳳凰颱風侵台機率高，趁變天之前，週六一早把遊艇移到岸上防颱，避免風浪大遊艇撞壞。

現場人員vs.記者：「（上次呢），船頭，船頭有撞到，（這次...不可以掉以輕心就對了），要做好準備...對。」

再往南嘉義東石，牡蠣養殖重鎮，蚵農抓緊時間，把蚵棚拉進港，這回可不能讓蚵棚又毀了，因為之前丹娜絲颱風，這位蚵農有10幾個棚架被強風吹走。

蚵農：「上次好幾十個棚架不見了，(老天爺)心情好一點，就要給你活口，如果心情不好一點，有時候你下的本都不夠。」

棚架上的蚵殼，也綁緊固定，避免蚵仔脫落，再往南，屏東的南州，蓮霧農則是挫咧等。

蓮霧農：「聽天由命就對了，挫咧等就對了。」

蓮霧農：「沒有什麼防颱措施，就是期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，就是進來的話，會損失很嚴重。」

蓮霧農修剪樹枝整理果園，心裡忐忑不安，因為蓮霧正值生長期，有的剛開花，有的已經套袋，現階段根本無法先搶收。

蓮霧農vs.農民親友：「應該會被它吹下來了，現在什麼也沒有辦法做的，一切都是老天爺說了算。」

農民不敢想像，蓮霧變落果之後，會是什麼慘況，想做些什麼，卻束手無策，11月了 還有颱風要來，只能期盼老天爺不要太狠心。

