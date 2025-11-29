防香港大火台北上演 6、7樓公寓明年起強制納公安申報

鑑於近期國內外多起重大火災憾事，包括近日發生的香港宏福苑火警案例，引發社會對住宅與公寓大樓消防安全與避難設施完備的高度關注。為落實危險預防、守護市民生命財產安全，配合中央政策，台北市自114年起將原僅8樓以上的大樓公安檢查申報義務，下修至6–7樓集合住宅，擴大適用範圍。

建管處表示，近日國內外多起重大火災憾事，不少民眾來電詢問相關資訊。建管處加強宣導公寓公安申報，今年起將原僅8樓以上的大樓公安檢查申報義務，下修至6至7樓集合住宅，擴大適用範圍，若未依規定申報，即可能依法處以最高30萬元罰鍰。

建管處說，北市6至7樓公寓大廈共7657件，截至今日已有1300件申報，申報率16％。建管處將持續輔導民眾申報，是否開罰則視明年輔導狀況。

本次修正後，凡屬6至7樓的公寓大廈，應於114年起申報「建築物公共安全檢查簽證及申報作業」，並於每四年重複辦理一次，以確保建物內防避難設施、防雷、緊急供電等安全設備維護正常。若未依規定申報，即可能依法處以最高新台幣30萬元罰鍰。

為協助市民儘速完成申報程序，建管處已委託民間團體展開「6-7樓住宅大樓安全申報加強宣導」，逐棟貼掛海報，並製作及發佈申報懶人包、圖卡與易懂宣導資料，並輔導尚未成立管理組織的公寓大廈成立管委會或指派管理負責人，簡化申報流程。

建管處強調，申報並非形式，而是實質安全把關。過往許多住宅大樓火災意外，往往起因為避難樓梯間堆放雜物、常閉式防火門失效、逃生路線阻塞等缺失。為此，市府呼籲所有大樓所有權人、管委會與住戶，應儘速委託經內政部認可之專業機構或人員，對建物防火避難設備與系統進行全面檢查，確保逃生動線暢通、防火隔離有效以及消防、逃生、緊急供電設備正常運作。如此，一旦發生火警或重大災害，才能保障住戶生命安全。

建管處虞積學處長表示，住宅安全不是高樓的專利，6、7樓公寓若未落實防火避難、緊急供電或避雷設備的功能正常，也可能在災害中造成重大傷害。我們希望藉由此次政策與全面宣導，讓每一棟大樓都能做到安全把關，讓市民居住更安心。

