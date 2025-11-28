防香港大火重演 新北藍營議員呼籲強化新北高樓救災量能
（記者陳志仁／新北報導）香港宏福苑大火造成重大死傷，顯示高樓施工及防火管理的結構性漏洞，引發國內高度警戒；新北市國民黨籍議員王威元、林國春、林金結、洪佳君、黃永昌、劉美芳今（28）日共同召開記者會，從裝備、人力、中央財源到市府現行稽查措施等多面向提出建言，避免憾事在新北發生。
國民黨團書記長王威元指出，新北高樓密度全國前段班，但目前僅配備一部可應對 70 公尺高度的雲梯車，明顯不足；批評中央行政院版財劃法遲遲不公布完整試算表，使地方政府無法預估未來財源、也無從規劃救災裝備的增購或汰換時程，「高樓越蓋越多，但中央連最基本的試算都不公開，地方要如何提前部署？」直言地方需要的是穩定且明確的財源。
林金結公布最新統計，去年底新北市 50 公尺以上高樓已達 3,444 棟、70 公尺以上有 1,552 棟，而且仍持續增加；提醒市府應提出完整的高樓救災能力盤點，包括雲梯車分布、裝備效能、消防人力、跨區支援與疏散動線模擬等資訊，讓市民了解城市救災量能，也利於市府規劃中長期策略，「我們真心希望市府與議會共同努力，避免悲劇發生在新北。」
林國春則抨擊中央將預算優先投注在民防手冊印製、軍購加碼等計畫，卻忽略地方消防的迫切需求，消防救災是民眾最直接感受的安全問題，新北雲梯車數量本就落後北市與高雄，中央若不補助，地方難以自行負擔；他也憂心消防員自今年起任職三個月即可申請調動，恐因不熟悉地方地形與建物狀況而增加救災風險，呼籲中央與地方消防應「一條鞭」整合，減少制度斷裂。
洪佳君說，新北近期已針對施工大樓啟動聯合稽查、要求強化防災中心訓練等措施，方向正確，但仍需加強追蹤外牆修繕、鷹架可燃材料管理、避難演練等高風險項目，不能因短期作業而鬆懈，香港大火必須被視為長期檢討的起點，而非一時的輿論熱點；黃永昌則提醒，各公寓大樓管委會也肩負消防第一線責任，市府應協助提升管委會對消防設備維護、逃生動線管理與定期演練的重視。
劉美芳除向罹難者表達哀悼，也要求市府儘速建立施工中大樓的稽查制度，尤其是住辦混用的大樓更須確保消防設備合格，並提出三項建議，包括施工鷹架與外牆材料須採防火材質、施工期間不得封閉或阻斷逃生通道、夜間施工須安排巡查人員，及智慧防災中心應擴及中小型大樓；六位議員直言，香港悲劇提醒所有城市，高樓環境的每一個疏忽都可能釀成大災難，新北是全國人口聚集地，設備、人力、稽查、中央補助都要同步強化，才能守住市民的安全。」
