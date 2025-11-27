防香港宏福苑惡火慘劇 新北消防即起稽查1339處高樓

記者莊淇鈞／新北報導

新北消防局針對高樓層加強搶救演練作業。（翻攝畫面）

香港大埔「宏福苑」高樓11月26日發生「五級大火」，目前已造成數十人罹難（含一位消防人員殉職），該高樓屬於老舊建築物，火災時正進行外牆整修，因可燃的竹棚（鷹架）及易燃材料加劇火勢蔓延，突顯高樓公共安全及防火議題。新北市府對香港惡火深表哀悼，並立即以此為借鏡，全面盤點列管的1339處高樓建築物與大樓施工安全高，透過市府公安小組，強化高樓與修繕中建築公共安全聯合稽查，維護市民安全完善的居住環境。

新北市消防局表示，新北市目前列管1339處高樓建築，除要求定期辦理公安申報及消防檢修申報，倘具大樓修繕需求，應遵守建築、消防、營造安全等相關規範，另要求複合用途高層建築物（如住商或住辦大樓）落實共同防火管理制度，定期自衛消防編組演練，並針對設有防災中心之高樓建築物，落實培訓防災中心服勤人員，確保高樓防災中心熟悉各項消防系統操作，強化初期應變。

新北市政府公安小組執行大樓消防安全設備檢查。（翻攝畫面）

而針對高樓火災搶救策略，本府消防局平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段：高樓火災搶救應以消防安全設備、防火避難設施及防災中心之各項設備等為主，以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生，另利用科技化設備救災，運用紅外線熱顯像儀(TIC)改善火災現場能見度、入室迅速找到火點；無人機協助場域勘查，研判災害現場危害性並以科技化裝備入室救災，除更有效率針對起火位置加強部署，更能確保消防人員救災安全。

