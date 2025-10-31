防黃麴毒素 食藥署訂花生脫殼業者衛生管理指引

（中央社記者曾以寧台北31日電）台灣氣候高溫潮濕，花生產品易滋生黴菌、產生一級致癌物黃麴毒素。為強化源頭管理，衛福部食藥署近期預告「花生脫殼業者衛生管理之指引」草案，盼確保花生產品衛生安全。

食藥署食品副組長蕭惠文今天對媒體說明，為提升國產花生的衛生安全與品質，衛福部於114年10月29日預告訂定「花生脫殼業者衛生管理之指引」草案，希望協助業者從源頭強化管理，落實自主管理、強化食品安全。預告期60天，如對草案內容有意見或修正建議者，可於12月29日前陳述意見。

蕭惠文說明，這項指引在管理重點上強調3個部分，第1，廠區清潔與病媒防治，要定期清理花生碎屑，避免吸引老鼠、蟲害等病媒入侵；第2，原料驗收把關，收貨時務必檢查花生是否有潮濕或發霉情況；第3，做好分級選別，透過人工或色選機，剔除發霉、變色等不良花生，確保品質穩定。

根據草案，黃麴毒素為一級致癌物，無安全耐受量，且無法藉由加工製程去除。為強化源頭管理，提高花生製品的衛生安全及品質，訂定此指引，供脫殼業者參循，以精進並落實自主管理，以確保花生產品衛生安全。

草案中作業管理包含，無論是開放式還是封閉式設備，應定期清理，於設備使用前後、或每次運行間，清除設備中積聚的花生和碎粒，以防止蟲害和齧齒動物。宜採用乾式清潔方式，避免因過度潮濕導致微生物繁殖，並防止花生仁吸濕。

草案指出，運送及倉儲管理應有遮蓋、覆蓋或其他管理措施，避免雨淋；在裝庫前後及貯存期間經常檢查是否有漏水或浸濕，避免雨水滲入導致花生受潮等。

根據彰化縣衛生局資訊，黃麴毒素主要是由麴黴屬真菌所產生的代謝產物，一般而言環境溫度在30到38℃間，相對濕度在80%以上最容易引起黃麴黴菌生長。黃麴毒素具有肝毒性，也已被證實為致癌物質，較常見於花生及其製品，及玉米、開心果與乾豆堅果類。（編輯：管中維）1141031