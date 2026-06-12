防黑心橄欖油！食藥署擬分6類嚴管 明年7月上路

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國內年初爆出有業者以低價芥花油混充橄欖油事件，衛福部食藥署今（12）天預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，比照國際食品法典委員會規範，將橄欖油分為6類，包括特級初榨橄欖油、初榨橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油以及橄欖粕油，而且必須完全由橄欖樹果實製得，才可稱為橄欖油或橄欖粕油。

如果業者應標示而未標示，最重可處300萬罰鍰，標示不實最重處400萬罰鍰，涉及摻偽假冒最重處8000萬罰鍰，新制預計明年7月1日起實施。

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責任編輯／馮康蕙

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