防鼠三不原則、5要6不防流感 南投衛生局籲健康過好年
【記者林玉芬南投報導】農曆春節將至，南投衛生局提醒民眾，大掃除時落實防鼠三不原則，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。若發現鼠類排泄物，應佩戴口罩、手套，以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑消毒30分鐘後，再以拋棄式紙巾清理，避免病毒隨空氣揚起。
衛生局表示，依據疾病管制署近期公布資料，今年首例漢他病毒症候群死亡個案，為北部70多歲具慢性病史男性，因家中發現鼠跡且感染後引發敗血症不幸病逝。漢他病毒為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭帶有病毒鼠類排泄物污染之塵土、物體，或被咬傷就有感染風險。
另每年12月至3月為禽流感高峰期，自111年底起累計H5N1確診案件已達135件，受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒。預防新型A型流感（如H5N1）時，務必遵守「5要6不」原則，「要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力；不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。」
衛生局長陳南松呼籲，近期日夜溫差大，正值呼吸道疾病好發期，加上尾牙聚會與春節旅遊頻繁，傳播風險顯著增加，請民眾落實個人衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等徵兆，應儘速就醫並配合醫師用藥，以降低重症風險。縣內6家醫院（衛生福利部南投醫院、臺中榮民總醫院埔里分院、埔里基督教醫院、草屯佑民醫院、竹山秀傳醫院及東華醫院）農曆一月初一至初三（2月17日至2月19日）開設「上呼吸道傳染病特別門診」，提供兒科、感染科、胸腔內科及非兒科/胸內/感染科等實體門診服務，確保縣民在連假期間仍有醫療保障。相關資訊請洽衛生局網站（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，接種疫苗前請民眾先洽詢各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所，或撥打衛生局專線2220904洽詢。
