防鼠「3不原則」、高效大掃除 環境部邀台大名譽教授、基金會分享攻略

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

農曆新年將至，為迎接充滿活力的馬年，環境部今（27）日舉辦「一馬當先護家園、春節大掃除」記者會，除彙整提供各縣市春節期間垃圾收運期程，也特別邀請國立台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈分享「居家防鼠全攻略：知己知彼百戰百勝」，說明居家防鼠「3不原則」；以及邀請彭婉如文教基金會說明「居家清潔、清掃示範及注意事項」，教導民眾如何善用各式清潔工具，搭配省時又高效的清潔方法，讓居家環境在最短時間內煥然一新、亮晶晶迎新年。

為便利民眾掌握春節垃圾收運時間，環境部彙整各縣市垃圾收運期程，大多數縣市自2月16日（除夕）下午起停止收運，並於2月20、21日（初四、初五）起陸續恢復，以因應年節所產生垃圾的清運需求，民眾可至「環境部環境管理署官網」或各縣市環保機關網站查詢。大掃除排出的家具、床墊等大型廢棄物應提前聯繫當地環保機關或公所清潔隊，並依公告之回收事項與預約時間妥善交付，切勿隨意棄置街頭。

環境部表示，請民眾澈底清理居家雜物及積水處，落實「巡、倒、清、刷」病媒蚊防疫4步驟，從源頭杜絕病媒蚊孳生。新春掃除時請民眾嚴守「不混用」原則，並確保防護措施及保持通風，包含：漂白水絕不可與鹽酸或檸檬酸混用，以免產生有毒氯氣；水管疏通劑屬強鹼，混入酸性劑或漂白水恐釀爆炸或噴濺。玻璃清潔劑含溶劑亦可能具毒性，使用時建議配戴口罩手套。若清潔劑不慎接觸眼、口、皮膚，應即刻以大量清水沖洗並就醫。

此外，民眾若擔心老鼠進入居家環境，可優先把握居家防鼠3不原則「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，確保無鼠好生活。環境部進一步說明，居家防鼠3不原則「一不讓鼠來：檢查居家環境孔洞隙縫並封堵，防止老鼠入侵；二不讓鼠吃：將食物妥善收納，廚餘桶加蓋密封；三不讓鼠住：居家環境整理整頓」；其次再以物理防治方式（如捕鼠籠）並避免使用黏鼠板，必要時再使用殺鼠劑，注意擺放於居家角落，以避免幼童及寵物接觸，最後再尋求專業病媒防治業協助處理。

環境部提醒，民眾丟棄瓦斯罐、殺蟲劑等高壓容器前務必先確認已經使用完畢，並於垃圾分類時獨立打包，並標示「內有高壓瓶」警語後交付資源回收車進行回收，避免垃圾壓縮作業時發生危險。若沒有使用完畢，請找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險，落實「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟，以保障第一線收運垃圾的清潔隊員及民眾的安全。

環境部也籲請家戶在春節大掃除期間，澈底落實環境整理整頓及垃圾分類回收作業。當民眾看到清潔隊員忙碌的身影時，請多一分體諒與體貼。環境部環境管理署政風室提醒，在充滿感恩的年節，請用「感謝」取代「紅包」來傳遞心意，一聲誠摯的「謝謝」就是對第一線環保英雄們最大的支持與肯定，共同守護廉潔、溫馨的春節環境。

照片來源：環境部提供

