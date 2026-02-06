防鼠3不 北市地毯式大清消

北市街道巷弄及捷運頻出現老鼠，北市環保局5日在全市12行政區同步啟動「環境清潔周誓師活動」，針對易孳生髒亂熱點加強清理。（張珈瑄攝）

台北市日前出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，居住在大安區的70多歲男性確診後，其住家周邊捕獲4隻老鼠，有2隻驗出漢他病毒陽性。市長蔣萬安6日表示，全市12行政區5日已同步啟動「環境清潔周誓師活動」，地毯式大清消環境整潔，市場也全面投藥消毒。

環保局5日針對室外溝渠等易孳生髒亂熱點加強清理，落實沿街垃圾不落地收運作業，也宣導斷絕糧食「不讓鼠吃」、封閉鼠道「不讓鼠來」及整理環境「不讓鼠住」的防鼠3不政策；本周也已針對北市鼠患熱點加強巡查，也輔導餐飲店家廚餘桶應加蓋及每日清理等防鼠作為，且勿將廚餘殘渣倒入水溝。

蔣萬安指出，發生今年第一起「漢他病毒」本土病例後，即刻啟動應變機制，他親自主持跨局處會議，衛生局也密切追蹤，到目前為止都沒有再新增任何1例案例，但是市府絕不鬆懈，包括北市環保局、市場處、公園處、商業處、民政局，以及文化局、教育局轄管場館及各區公所，皆已全面做清消。

蔣萬安說，環保局和市場處也已針對48處餐飲密集傳統市場及51處攤販集中場周邊，啟動專案環境消毒及投藥滅鼠作業，另民政局及各區公所也會全面巡查巷弄周邊環境整潔，包括餐廳、百貨美食街等地及社區內。

他呼籲，過年即將到來，大掃除時也務必記得戴上口罩、手套，避免接觸到老鼠的排泄物。