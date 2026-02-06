防鼠3不 北市地毯式大清消
台北市日前出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，居住在大安區的70多歲男性確診後，其住家周邊捕獲4隻老鼠，有2隻驗出漢他病毒陽性。市長蔣萬安6日表示，全市12行政區5日已同步啟動「環境清潔周誓師活動」，地毯式大清消環境整潔，市場也全面投藥消毒。
環保局5日針對室外溝渠等易孳生髒亂熱點加強清理，落實沿街垃圾不落地收運作業，也宣導斷絕糧食「不讓鼠吃」、封閉鼠道「不讓鼠來」及整理環境「不讓鼠住」的防鼠3不政策；本周也已針對北市鼠患熱點加強巡查，也輔導餐飲店家廚餘桶應加蓋及每日清理等防鼠作為，且勿將廚餘殘渣倒入水溝。
蔣萬安指出，發生今年第一起「漢他病毒」本土病例後，即刻啟動應變機制，他親自主持跨局處會議，衛生局也密切追蹤，到目前為止都沒有再新增任何1例案例，但是市府絕不鬆懈，包括北市環保局、市場處、公園處、商業處、民政局，以及文化局、教育局轄管場館及各區公所，皆已全面做清消。
蔣萬安說，環保局和市場處也已針對48處餐飲密集傳統市場及51處攤販集中場周邊，啟動專案環境消毒及投藥滅鼠作業，另民政局及各區公所也會全面巡查巷弄周邊環境整潔，包括餐廳、百貨美食街等地及社區內。
他呼籲，過年即將到來，大掃除時也務必記得戴上口罩、手套，避免接觸到老鼠的排泄物。
其他人也在看
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
好天氣要沒了！週六溫度溜滑梯 寒流最冷時間點曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。
寒流將襲台！最凍時段「恐探5度低溫」 春節連假可望好天氣
明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。對此，氣象專家賈新興表示，本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率。此外，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。
週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
今晚變天雨區擴大！寒流接力發威 週末跌破10度「最凍時刻曝光」
好天氣快沒了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（6）日隨著北方冷空氣南下，天氣逐漸變得不穩定，週末受到寒流影響，北、東部有短暫陣雨，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，部分區域不排除出現10度以下低溫，高山也可能出現降雪情形。
明晚變天！週末寒流殺到「最凍時段曝」 低溫恐跌破10度
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。對此，天氣風險公司分析師林孝儒表示，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，尤其西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能，務必提前做好保暖與低溫防範。
寒流發威周日最冷！11縣市列低溫警戒「苗栗體感僅2度」 百岳有望降雪
氣象署指出，影響時間將自7日下午起至8日晚間。屆時，橙色燈號（非常寒冷）地區包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣，代表局部地區恐出現10度以下低溫。黃色燈號（寒冷）地區為：新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣，提醒民眾加強保暖措施。根據氣象...
家中隱藏炸彈快丟掉別留念！消防曝手機不使用也會自燃，舊手機回收方式一覽
隨著科技進步，手機、行動電源等電子產品更新換代頻繁，許多民眾家中都囤積著大量含鋰電池的舊設備。然而，這些被遺忘在抽屜深處的舊電池，卻可能成為潛在的安全隱患。消防帳號「消防神主牌」近日在社群平台發出警告
低溫10℃↓地區擴大！專家曝4大特徵「今年最強寒流」 最冷時段曝光
中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。
新／寒流要來了！11縣市低溫特報 氣象署籲注意保暖
天氣開始變冷了！中央氣象署於今（6）日晚間22時42分發布低溫特報，因明（7）日因為寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚會冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。
明轉濕涼 周六寒流南下連凍3天 估北部1500公尺山區有雪
中央氣象署最新天氣預報指出，明天鋒面通過，水氣多、轉濕涼；周六（7日）寒流南下，由北到南逐漸轉冷，從早到晚一路降溫。這波寒流最冷時間點在周日（8日）晚至下周一（9日）晨，台南以北平地低溫下探攝氏9度，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。
防堵漢他病毒 台北市環境清潔週加強宣導防鼠「3不原則」
近日台北市大安區傳出漢他病毒，農曆新年也將到來，台北市環保局今（5日）舉辦「115年環境清潔週誓師活動」，與衛生局、市場處、公園處等跨單位合作，動員12行政區各里環保志義工進行環境大掃除。居於大安區大學里的台北市副市長林奕華也參與大掃除，同時宣導「不讓鼠吃」、「不讓鼠來、「不讓鼠住」的防鼠3不原則。
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
今鋒面到變天！週末寒流來下探6度 最冷時機曝
昨天有明顯回暖的感覺，但氣象署表示，今天（2/6）隨即鋒面影響，有局部短暫雨，週末起就會有寒流來襲，溫度溜滑梯，最低可能降至6度以下，加上沿海空曠地區強風，讓體感溫度更低。這波寒流週日（2/8）到週一（2/9）晨最冷，預計週二（2/10）寒流減弱，氣溫才會明顯回升。
清晨最低溫13.7度！今入夜後寒流南下「周末明顯轉冷」
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣後龍鎮的攝氏13.7度。氣象署表示，今天（6日）鋒面通過，白天各地高溫稍下降，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。明天天氣如何？氣象署指出，明天（7日)寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，周日到下周一（8日到9日) 清晨寒流影響，各地非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。
最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」
生活中心／張予柔報導中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，全台雲量明顯增多，各地天氣轉為不穩定。北部、宜蘭及花蓮有短暫降雨，中部平地也有零星下雨機會，南部、台東、恆春半島及中部山區則可能出現局部短暫雨，外出民眾建議攜帶雨具。氣溫方面，早晚天氣偏涼，低溫約落在18至22度之間，白天高溫稍下滑，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及台東仍可達25至29度。不過，隨著冷空氣逐步南下，明（7）晚起氣溫將再度下降。
入冬首波寒流週六報到! 北部1500公尺高山有望下雪
生活中心／綜合報導今天各地都是溫暖舒適的天氣，不過，氣象署提醒，入冬首波寒流周六報到，周日到周一清晨是最冷的時間點，加上水氣配合，北部雪線下修到1500公尺高山，中部、東部2500公尺高山就有機會下雪，這波冷空氣要到周一白天才會逐漸回溫，提醒民眾就算在室內也要做好保暖。太陽高掛，全台最高溫逼近30度，還有人穿短袖就出門，不過，周五開始鋒面南下，氣溫就像溜滑梯越晚越冷，日夜溫差高達9度。周六入冬首波寒流來襲，還有氣象專家提醒，西半部空曠地區，最低溫可能下探5到7度。氣象署技正謝佩芸（圖／民視新聞）氣象署技正謝佩芸：「最明顯偏冷的時間，就會是在禮拜天到禮拜一的清晨，我們要提醒大家，雖然通常最冷的時候，是在清晨前後但是禮拜天，因為有些地方下雨比較明顯，所以部分地區的最低溫，可能會出現在禮拜天，尤其是下半天這段時間，要提醒大家這段時間很多地方，都會出現10度以下的低溫，請一定要特別注意保暖。」入冬首波寒流周六報到，周日到周一清晨最冷（圖／民視新聞）不只冷，最慘的還是濕，週六北部、東北部降雨增加，周一才會逐漸轉乾冷，如果水氣配合，北部、東北部1500公尺高山，有下雪機會！氣象署技正謝佩芸：「包括在北部東北部，1500公尺左右的山區，那如果溫度有比較低，配合水氣的話可能降雪的高度，還會再稍微低一些些，而另外在中部跟東部，2500公尺以上的山區，也會有降雪的機率。」入冬首波寒流報到，加上溫差大，提醒長者、心血管疾病患者，室內、外都要注意保暖，避免意外！原文出處：入冬首波寒流週六報到! 北部1500公尺高山有望下雪 更多民視新聞報導出國旅遊注意了！ 「海外緊急就醫」可申請健保醫療費用核退北車地底藏「膠囊旅館」？他揭密：只有這族群能住！365元鹹酥雞男「認有新歡」！竟開嗆「這樣」才能還前任錢