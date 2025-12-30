防「以訓轉戰」！日韓媒聚焦圍台軍演 川普最新反應曝

美國總統川普。（圖／美聯社）





外媒高度關注最新一輪圍台軍演，尤其日本國營電視台《NHK》連日來頭條報導整起事件，並解讀這不是例行的軍事動作，而是中國對美台軍事合作升溫，釋出強烈警示信號。南韓媒體和美國軍事專家也不約而同要台灣小心，解放軍可能會「以訓轉戰」，模糊開戰前的最後界線。不過對此川普老神在在，表示不認為習近平會真的對台動武。

《NHK》午間新聞主播合原明子：「中共軍演第二天，出動驅逐艦和轟炸機，海空攜手確認封鎖台灣能力。」

解放軍連兩天圍台軍演，日本國營電視台《NHK》高度關注，不只晚間新聞頭條3分鐘大篇幅報導，隔天晨間和午間也追蹤報導，密切關注。

笹川和平財團高級研究員小原凡司：「其實中國是為了向美國展示軍事實力，以在中美之間的談判取得優勢。」

日本電視台上海特派記者渡邊容代：「中國也在向日本和美國表明，不會在台灣問題上讓步。」

南韓也很關注，還透過動畫向韓國民眾解釋這次的軍演。南韓《KBS》記者：「這演習為了掌握台灣位於北部和西南部的主要港口航路，削弱台灣軍隊在東南部最後一道防線，進而切斷外部援助。」

《CNN》還找來軍事專家分析，特別點出要小心這件事。軍事分析師萊頓：「這次解放軍釋出一個信號，就是他們準備好了，基本上就等同只需等按下按鈕，就能讓演習變成入侵行動，即使現在不是這種狀況。」

解放軍史上最挑釁軍演，主要也是做給美國看，但川普卻是老神在在。美國總統川普vs.記者：「我和習主席的關係非常好，他沒有跟我提過軍演的事，我當然有看到（這些行動），但他沒有告訴我任何事情，我不相信他真的會那麼做，不會，沒有任何事情讓我擔心，完全沒有。」

川普直言他不擔心中共軍演，而且不認為習近平會真的武力犯台。還有分析指出，由於川普明年4月就要訪問中國，中共不可能讓緊張局勢無限期升高。

