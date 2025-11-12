防「假加薪」剝削勞工！洪申翰：雇主敢規避 將廢止聘僱許可
行政院日前提出「跨國勞動力精進方案」，開放製造業加薪2000後可以增聘最多10％移工名額，旅宿業及商港碼頭也可以用加薪2000元換最多10％的外國技術人力名額，多名立委憂心雇主如用加底薪扣獎金或津貼等規避，勞動部長洪申翰12日備詢時強調，如果企業不誠實規避或假加薪會廢止僱主聘僱許可。
立法院12 日邀請勞動部業務報告。立委陳昭姿質詢時表示，跨國勞動力精進方案提及製造業每加薪1位可以增1名移工名額，以減緩低薪及缺工，如果企業為了增移工名額假加薪，勞動部會允許減少工作福利嗎？
立委廖偉翔也說，恐有雇主雖然提高底薪，但可能會變相降低獎金，呼籲勞動部應提出更無詳細的數據支持；立委邱鎮軍則憂心，雇主可能會降低加班費及津貼等，也詢問為何是加薪2000元而不是更多？立委洪孟楷也詢問，每月加薪2000元怎麼來的，平均一天加不到100元，今年最低工資2萬8590元，增加2000元僅不到1／10。
洪申翰強調，會透過勞動檢查及勞保等資料確保勞工有被加薪2000元，且3年後還要再加一次2000元，若為假加薪等會撤銷名額，而若加薪增加至3000元或5000元等更高額度，憂心增加雇主風險外也讓加薪勞工受惠減少。
也有多名立委關注巨大涉強迫勞動事件，立委王育敏說，憂心還有其他17間被點名企業可能會受害，洪申翰則說，巨大做出改善承諾，會與經濟部做出禁止強迫勞動等相關指引，並盤點法規是否與國際落差、期程改善等，預計明年1月公布，也會透過延攬中心加強直聘。
更多中時新聞網報導
Tilly Birds寶島嗨歌誇台粉泰文好
北醫偕枋寮醫院 推「TAVI綠色通道」
秋冬保養 林齊魁揭養肺固腎妙招
其他人也在看
等了14年！台東護理長升等加薪感動落淚 父親也哭了
台東市衛生所建築老舊、空間不足，台東縣政府決定原址重建，目前工程進入驗收階段。縣長饒慶鈴今（12）日前往視察並宣布，縣內11名衛生所醫事人員將「加薪升等」。台東市衛生所護理長陳雅晴泛淚表示，「這個肯定，我等了14年，父親聽到都感動得哭出來。」中時新聞網 ・ 4 小時前
《金融》董監酬勞與員工薪水差200倍？ 企業要IPO 員工薪資要達標準
【時報-台北電】即將卸下波克夏海瑟威執行長職務的「股神」巴菲特批評美國的薪酬揭露制度，反而使CEO不是節制而是嫉妒，立委李彥秀表示，台灣很多制度學習美國，包含上市櫃董監事的薪酬揭露，但是自2018年揭露以來，員工的薪資卻差董監200倍。 金管會主委彭金隆表示，巴菲特是重要人物，確實點出美國薪資揭露的情況，這麼多年來，金管會對於上市櫃公司董監事的薪資揭露也有嚴格的要求，尤其是虧損的公司。 李彥秀表示，董監薪資揭露制度也要帶動員工的薪資跟著上漲，制度應該要怎麼調整。彭金隆回應，揭露是否可以帶動員工薪資上漲中間很複雜，揭露的目的並非是要讓員工薪水增加，而是要看經營成果與資源的分配。 但是如何帶動加薪？彭金隆回應，上市櫃公司員工的這幾年薪水確實有增加，但是並非每個國人都在上市櫃公司上班，產業也不同。基層員工也能夠有「好薪情」，金管會也已經規範，今年IPO增加條件，要IPO基層員工的薪資要基本工資的1.3倍以上。（新聞來源：中時即時 吳靜君 姚志平）時報資訊 ・ 8 小時前
回歸老本行「健力」一樣超猛！前舉重奧運牌得主陳葦綾世錦賽硬舉奪金
體育中心／季芸報導2025年世界公開裝備健力錦標賽，前舉重奧運金牌得主陳葦綾在女子組47公斤級硬舉項目勇奪金牌！另外林逸鈞也在男子組59公斤級臥舉、總和摘下2金，台灣代表隊在比賽第一天就拿下3金、2銀、3銅的好表現。FTV Sports ・ 12 小時前
視察全新台東衛生所環境 饒慶鈴宣布基層醫護升等加薪
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導 台東市衛生所作為台東縣內重要的公共衛生服務據點，自民國97年啟用至今，原有空間設備已不敷使用，且不符合當前醫療服務及防疫需求，台東縣政府爭取1千8百萬元經費進行空間整修工程，目前已進入驗收階段。台東縣長饒慶鈴今（12）日由衛生局長孫國平陪同視察並宣布，為鼓勵穩定衛生所優秀醫事人員久任、提供優質的專業照護，基層衛生所醫...匯流新聞網 ・ 4 小時前
每日使用生成式AI 調查：員工薪資更高
[NOWnews今日新聞]資誠聯合會計師事務所（PwC）今（12）日發布《2025希望與恐懼調查報告》，對全球48個國家和地區共49843名員工進行調查，其中包括413名台灣受訪者，結果發現，過去1年...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
臺東市衛生所整修升級進入驗收 饒慶鈴宣布11位醫事人員加薪升等
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東市衛生所作為縣內重要的公共衛生服務據點，自民國97年啟用至今，原有空間互傳媒 ・ 4 小時前
0050續遭脫手！外資再砍2.3萬張回收14.7億「連賣25天」 3檔高股息ETF也淪俎上肉
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（11）日收27,784.95點，跌84.56點或0.30%。外資昨日提款台股逾173億元，外資持續脫手最老牌ETF元大台灣50（...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
滙豐銀行祭超優定存利率 美金最高年息衝7％、新台幣3％
為協助客戶實現多元幣別布局以及支應跨境生活所需，滙豐銀行即日起至今年12月31日止，推出超優定存利率，包含美金定存最高年息7%優利方案，以及新台幣年息最高3%優利定存活動。中時財經即時 ・ 3 小時前
突破60萬戶 0050續霸定期定額冠軍
臺灣證券交易所公布10月證券商承作定期定額ETF及個股交易戶數統計，老牌市值型ETF元大台灣50續居霸榜，10月交易戶數衝破60萬戶新高、月增6.4萬戶；資金棄高息ETF大舉湧向市值型ETF、首檔台日跨境ETF-00881及00981A主動式ETF，排名都向上攀升。工商時報 ・ 16 小時前
滙豐銀推美元定存最高年息7％優利 卓越理財戶享7大外幣7天期年息10％！
金管會公布最新財管2.0業務，統計至9月底，累積資產管理規模逼近新台幣1.9兆元。看準財富管理商機，滙豐銀行推出超優定存利率，即日起至 12 月 31 日止，包含美金定存最高年息 7%優利方案，以及新台幣年息最高 3%優利定存活動。品觀點 ・ 8 小時前
越南經濟成長強勁 相關ETF、基金可卡位
越南第三季經濟成長率年增8.23％，不僅優於預期的7.15％，也較第二季的8.19％再度攀高，展現強勁動能，越南政府積極推動改革並維持寬鬆金融環境，使經濟自年初以來維持穩健上行，維持今年全年經濟成長目標8.3％至8.5％，只要不發生重大外部干擾，全年8％成長目標可望達成。工商時報 ・ 16 小時前
《金融》全支付盜刷爭議 綁帳戶與信用卡安全一致
【時報-台北電】全支付日前傳出綁帳戶連結遭扣款，以及釣魚信件取得個資等相關盜刷事件。金管會銀行局副局長王允中表示，全支付已於11月6日通報重大偶發事件，最晚需在11月17日前提交書面報告，呼籲民眾提高警覺，勿點開可疑連結及提供驗證碼、消費異常立即聯繫往來電支或發卡行。 王允中說明，全支付這次通報是就媒體所載個案，整體清查完畢後將彙整報送，金管會將依報告內容辦理。全支付已於11月6日通報重大偶發事件，依規定，通報後7個營業日內，即最晚需於11月17日將後續處理情形資料報予金管會，金管會將在收到報告後做進一步處理。 這次盜刷事件引發網路上針對電子支付「綁定帳戶」還是「綁定信用卡」比較安全的討論。王允中指出，以方便性來看，若是選擇綁定信用卡，出了問題還能找發卡機構，透過爭議款方式處理。但綁帳戶與綁信用卡的安全保障原則一致。 根據規定，電子支付機構皆需遵守《電子支付機構管理條例》定型化契約應記載及不得記載事項，若相關資料被盜用，電支機構原則上皆需負責，除非該機構可證明無故意或過失之情事，或者是消費者自行提供OTP（一次性密碼），即不可歸責於電支機構。(新聞來源 : 工商時報一鄭妤安、孫彬訓／台時報資訊 ・ 12 小時前
信用卡 9月暴刷逾4,000億元
金管會公布9月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊，信用卡刷卡簽帳金額4,032億元、月增7.15％。金管會銀行局副局長王允中說明，8月底逢周六、周日遞延出帳，加上百貨檔期以及iPhone17新機上市助陣，帶動刷卡金額創下史上同期新高；累積前九個月簽帳金額衝上3.68兆元、年增5.97％，也是同期史上新高。工商時報 ・ 16 小時前
外送員專法2周內預告！擬保障最低報酬與申訴權
我國外送員累積人次已達15萬人，但卻面臨報酬不透明、停權申訴難等情況，立法院近日已展開審查外送員專法，立委廖偉翔12日質詢勞動部關心部版外送員專法進度及關鍵條文等，勞動部長洪申翰備詢時表示，會在2周內預告外送員草案，目前正在做利害關係方匯整。中時新聞網 ・ 6 小時前
《金融》信用卡 9月暴刷逾4,000億元
【時報-台北電】金管會公布9月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊，信用卡刷卡簽帳金額4,032億元、月增7.15％。金管會銀行局副局長王允中說明，8月底逢周六、周日遞延出帳，加上百貨檔期以及iPhone17新機上市助陣，帶動刷卡金額創下史上同期新高；累積前九個月簽帳金額衝上3.68兆元、年增5.97％，也是同期史上新高。 根據金管會銀行局最新統計，截至9月底止共32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,035萬張，較上月增加20萬張；總有效卡數約4,019萬張、月增26萬張；9月單月簽帳金額高達4,032億元、前九月金額衝3.68兆元，雙雙寫下歷史同期新高紀錄。 針對個別銀行信用卡重要業務及財務資訊，銀行局統計，中信銀行發卡數高達33萬張，停卡數也有13.14萬張，主要是與統一集團合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，同時持續清理呆卡；玉山銀行的發卡數與停卡數同步走高，數量分別為6.4萬張及11.6萬張，主要是受到家樂福聯名卡終止合作並換發為「玉山Unicard」的影響。 今年前三季非現金支付交易筆數約64.06億筆，交易金額6.45兆元，分別達成金管會目標值的80.05％與6時報資訊 ・ 12 小時前
豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜
中部中心/李文華 彰化報導一年一度的鹿港鹿溪宴，日前公布菜色，今年19道美食，有首次入菜的香酥卜肉，還有二度上榜的豆包菜捲以及赤肉羹湯，業者說幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，才能澎湃上菜。豬肉回歸!鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜(圖/民視新聞)香酥卜肉，炸到表面金黃，光看就讓人食指大動，一旁的蒲燒鰻裹上醬汁，搭配芝麻點綴，還有這盤，比臉大的蚵仔煎，蚵仔顆顆碩大飽滿，一整桌美食佳餚，超澎湃，通通都是彰化鹿港鹿溪宴，今年的菜色。業者說幸好豬肉禁宰令解除豬肉"及時回歸" 今年才能如期上菜(圖/民視新聞)19道美食，包含今年首次入菜的香酥卜肉，去年獲得好評的豆包菜捲以及赤肉羹湯，也二度進榜，還有厚切烏魚子、特色炸蝦猴，當然也少不了，鹿港必吃的麵線糊。今年價格凍漲，維持原價，每桌4500元，業者說，幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，今年才能如期上菜。鹿溪宴將在18日開放訂購 預計又將湧現排隊人潮搶訂(圖/民視新聞)今年鹿溪宴，將在18日開放訂購，預計又將湧現排隊人潮，享受一年一度的好滋味。原文出處：豬肉回歸！ 彰化鹿港「鹿溪宴」菜色曝光 香酥卜肉首入菜、還有比臉大蚵仔煎 更多民視新聞報導解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味惡毒壞「蛋」！彰化文雅畜牧場「僅雞、蛋含芬普尼」 全案移送法辦民視影音 ・ 6 小時前
全支付盜刷爭議 綁帳戶與信用卡安全一致
全支付日前傳出綁帳戶連結遭扣款，以及釣魚信件取得個資等相關盜刷事件。金管會銀行局副局長王允中表示，全支付已於11月6日通報重大偶發事件，最晚需在11月17日前提交書面報告，呼籲民眾提高警覺，勿點開可疑連結及提供驗證碼、消費異常立即聯繫往來電支或發卡行。工商時報 ・ 16 小時前
國民年金保險月投保金額 明年依法調整為21,103元
衛生福利部今天（12日）公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，115年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，國立教育廣播電台 ・ 3 小時前
慣老闆被打臉！中高齡求職不求薪水真相曝！ 只求離家近其他不陪你演！
台灣社會加速邁入超高齡化，職場勞動力版圖正全面重塑。104人力銀行旗下104高年級今（12）日最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》揭露殘酷真相：儘管標示歡迎或曾邀請中高齡面試的企業比例已提升至54%，但實際友善中高齡的職缺卻僅有28%，仍不到三成。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
不斷更新／鳳凰即將登陸！16縣市宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚會於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。根據氣象署最新預測，明日仍有3縣市部分地區達停班停課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮以及澎湖縣。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 24 分鐘前