防「假加薪」剝削勞工！洪申翰：雇主敢規避 將廢止聘僱許可

勞動部長洪申翰12日出席立法院社會福利及衛生環境委員會報告業務概況並備詢。（姚志平攝）

行政院日前提出「跨國勞動力精進方案」，開放製造業加薪2000後可以增聘最多10％移工名額，旅宿業及商港碼頭也可以用加薪2000元換最多10％的外國技術人力名額，多名立委憂心雇主如用加底薪扣獎金或津貼等規避，勞動部長洪申翰12日備詢時強調，如果企業不誠實規避或假加薪會廢止僱主聘僱許可。

立法院12 日邀請勞動部業務報告。立委陳昭姿質詢時表示，跨國勞動力精進方案提及製造業每加薪1位可以增1名移工名額，以減緩低薪及缺工，如果企業為了增移工名額假加薪，勞動部會允許減少工作福利嗎？

廣告 廣告

立委廖偉翔也說，恐有雇主雖然提高底薪，但可能會變相降低獎金，呼籲勞動部應提出更無詳細的數據支持；立委邱鎮軍則憂心，雇主可能會降低加班費及津貼等，也詢問為何是加薪2000元而不是更多？立委洪孟楷也詢問，每月加薪2000元怎麼來的，平均一天加不到100元，今年最低工資2萬8590元，增加2000元僅不到1／10。

洪申翰強調，會透過勞動檢查及勞保等資料確保勞工有被加薪2000元，且3年後還要再加一次2000元，若為假加薪等會撤銷名額，而若加薪增加至3000元或5000元等更高額度，憂心增加雇主風險外也讓加薪勞工受惠減少。

也有多名立委關注巨大涉強迫勞動事件，立委王育敏說，憂心還有其他17間被點名企業可能會受害，洪申翰則說，巨大做出改善承諾，會與經濟部做出禁止強迫勞動等相關指引，並盤點法規是否與國際落差、期程改善等，預計明年1月公布，也會透過延攬中心加強直聘。

更多中時新聞網報導

Tilly Birds寶島嗨歌誇台粉泰文好

北醫偕枋寮醫院 推「TAVI綠色通道」

秋冬保養 林齊魁揭養肺固腎妙招