防「機場棄置行李箱」潮 成田機場提供「衣物壓縮服務」

日本成田機場引進「衣物壓縮機」，協助旅客壓縮衣物，好讓行李箱騰出更多空間，供旅客放置物品。

許多到日本旅遊的外國遊客，常常大買特買，而在當地購買了更大的行李箱，原來舊的行李箱，就被丟棄在機場，形成日本成田機場的「行李箱棄置潮」。成田機場從今（13）日開始，試辦「衣物壓縮服務」，在1分鐘之內，可以把衣物體積縮小到七分之一，可以協助旅客，把行李箱騰出更多空間。（葉柏毅報導）

出國旅遊，東西越買越多是經常發生的事，然而正是由於東西買太多了，原來帶的行李箱裝不下，不得不在旅遊地購買更大的行李箱，那麼原來的行李箱該怎麼辦呢？經常有旅客會把舊行李箱棄置在機場。日本成田機場就受到了這種「行李箱棄置潮」之苦。為了解決這個問題，成田機場從13日開始，試辦「協助旅客壓縮衣物」服務，希望能解決旅客行李爆量問題。

日本媒體報導，成田機場已經購置了大量的衣物壓縮機，從13日開始，將協助行李過多的民眾，進行「衣物壓縮」服務。報導指出，經過實證，短短1分鐘，衣物壓縮機可以將膨鬆的衣物體積，最多可壓縮到只剩原來的七分之一，為行李箱騰出更多空間。報導指出，成田機場在過去4年，光是行李遺失與行李箱被棄置的數量，就增加了約8.5倍。

成田機場方面希望能夠透過引進這種衣物壓縮機，能減少行李箱被丟棄的情況，也讓旅客能夠更輕鬆地帶著原來的行李箱，快快樂樂回家。