防一氧化碳中毒！彰化消防局強化熱水器安全補助

防一氧化碳中毒！彰化消防局強化「燃氣熱水器」安全遷移與汰換補助計畫。（圖：彰化縣消防局提供）

冬季是一氧化碳中毒高危險期！彰化縣消防局為守護民眾居家安全，推動「燃氣熱水器」遷移補助方案；凡是裝設在室內、通風不良處需要遷移者，或是要汰換成「強制排氣式熱水器」者，都可提出申請；低收入戶最高補助1萬2千元，一般民眾則為3千元。（李河錫報導）

每年進入冬季，尤其是強烈大陸冷氣團或寒流來襲時，民眾常因為把門窗緊閉防寒，沒有注意室內通風，常會零星發生瓦斯或一氧化碳中毒、危害人命的遺憾事件。

彰化縣消防局長施順仁表示，經分析近幾年各縣市所發生「一氧化碳」中毒案，幾乎都和「燃氣熱水器」裝置或使用不當有關，眼看年關將近，一波波冷氣團又來襲之際，特別強化宣導「燃氣熱水器」安全使用「5要」守則，以及遷移補助方案；凡是把「瓦斯熱水器」裝設在室內、或通風不良處需要遷移者，以及要汰換成「強制排氣式熱水器」的民眾，都可以就近向各鄉鎮市消防分隊提出申請；低收入戶最高補助1萬2千元，一般民眾則為3千元；在去年度(114年)就補助104戶(含8低收入戶)，總補助金額為38萬4千元，已高效率防止「一氧化碳」中毒事件的發生。

廣告 廣告

冬季！彰化縣消局，強化防「一氧化碳」中毒宣導，並提供「燃氣熱水器」安全遷移與汰換補助方案。（圖：彰化縣消防局提供）

至於，民眾裝設燃氣熱水器，也要遵守「安全五要守則」：首先、要保持環境通風，避免陽臺違規加裝門窗或晾曬大量衣物導致空氣不流通；其次、要選擇有安全認證，選購貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌的合格熱水器；第三、要選擇正確型式：室內應使用「強制排氣式」熱水器，屋外式熱水器則應設置在室外空曠處；第四、要注意安全安裝：請具有專業執照人員及熱水器承裝業依規定施作；第五、要注意平時檢修：定期檢查燃氣熱水器及排氣管線是否老化、鬆脫或堵塞，一發現就要立即檢修；才能確保居家安全。