防「自由座之亂」重演 高鐵春節疏運推燈號服務

年節將近，不少人準備搭高鐵返鄉，很多買不到對號座車票的旅客，就只能選擇搭乘自由座。為了讓旅客可以節省排隊時間，台灣高鐵在今年春節推出過年期間限定的燈號服務，用高鐵的APP或是通訊軟體LINE，就可以即時查詢到預估人潮，希望可以避免自由座之亂狀況重演。

春節連假倒數，週三上午高鐵南港站，開始出現零星返鄉旅客，不過對號座一票難求，就怕連自由座都人滿為患，高鐵祭出過年期間限定，「自由座燈號」的服務，高鐵南港站站長林鶯沙說：「旅客可以透過我們高鐵的企業網站，T-Express行動購票App，來查詢自由座等候的預估時間。」

不管是從高鐵本身的APP，或是通訊軟體LINE頁面點選，都能查詢到即時燈號，每20分鐘為一級一共五級，以紅綠黃三種顏色提醒，1個綠燈最順暢代表20分鐘以內，以此類推最高的是5個紅燈，可能得等待80分鐘以上。

高鐵乘客說：「因為有時候可能就是站，要站很久，對啊，有這個可能就是可以，看哪裡有位置可以坐這樣，像我之前會從板橋搭，就不敢買自由座，因為我怕沒有位置，啊我也不知道人潮多不多，但如果可以看的話，我可能就可以從板橋買自由座。」

高鐵表示會每30分鐘，更新一次預估人流，讓旅客參考避開尖峰時刻，高鐵在今年春節疏運，11天內加開395班次，提供2162班次的列車，人潮最集中的時段，特別是假期頭尾幾天。

高鐵南港站站長林鶯沙說：「比較尖峰的時段呢，會落在休假前的，最後上班日的南下，以及收假日的北上，那根據以往的經驗，在我們的初二回娘家，以及初三初四，都會有雙向出遊的人潮。」

截至11日上午8點，已經有121萬2千人次，完成高鐵對號座訂票，要如何有效疏運人潮，就看這次燈號服務，能不能發揮功用，防止「自由座之亂」重演。

