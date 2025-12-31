防「跨年恐攻」！ 時報廣場維安升級 首設兩道安檢、架路障

跨年倒數前夕，紐約的時報廣場完成了水晶球升空和燈光測試。紐約市警察局表示，今年會加強維安，不僅史上頭一遭，將在會場設置兩道安檢關卡，還架設混凝土路障，希望避免去年元旦，發生在紐奧良的車輛衝撞攻擊再度發生。

美國紐約市時報廣場完成年度水晶燈升空和燈光測試。(圖／達志影像路透社)

在美國紐約市時報廣場一號大樓，跨年水晶球已完成一年一度的升空和燈光測試，五彩繽紛的燈光閃爍，標誌著跨年準備工作正式啟動。跨年倒數活動主席Jeffrey Straus表示，午夜過後，今年將迎來史上最多的彩帶，紅、白、藍三色彩帶將首次在午夜後飄落，以此特別慶祝美國建國250週年，預計將撒下近3噸彩帶，創下歷史新高。

紐約市旅遊局長寇克向媒體表示，預計跨年夜期間，紐約市將吸引百萬名國際旅客到訪。為了確保遊客和市民都能平安開心跨年，紐約市警察局正在加強維安措施，包含首度設置兩道安檢關卡。紐約市警察局長提許表示，將設置混凝土路障，阻擋車輛和設立冷凍安全通道，以全面保護該區域的周邊環境。

紐約市警察局強調，設置混凝土路障的主要目的是為了防止類似紐奧良在元旦發生的致命駕車衝撞事件。紐奧良警察局副警長Hans Gauthier表示，他們在波本街和運河街交匯處安裝了一道新的大門，這道大門能有效防止車輛和卡車碰撞。

紐奧良今年跨年活動同樣不敢大意，將大幅加強維安措施。當局計劃部署800名執法人員，包含450名紐奧良警力以及國民兵，協助維持現場秩序。此外，法國區也將實施封街措施，全面防止車輛進出，確保跨年活動的安全進行。

