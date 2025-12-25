防1219案重演! 北捷祭"張文條款" 戴防毒面罩最重拒載

生活中心／綜合報導

今天是張文隨機攻擊事件的頭七，北捷祭出張文條款，蒙面搭捷運，最嚴重可能被拒絕運送。大部分民眾聽了都相當贊同，但不少COSER卻有點憂心。對此北捷表示，新政策主要目的是避免潛在犯罪，取締將以防毒面具跟過濾呼吸器為主。

民視新聞記者孟嘉美：「未來想像這樣戴著防毒面具，搭乘捷運恐怕不行了，北捷祭出張文條款，蒙面進站，最嚴重可能被拒絕運送。」

張文戴防毒面具，在車站大開殺戒，一方面不希望被自己的煙霧彈，打亂計畫，另一方面更藉此蒙面。事發近一週，北捷增訂旅客進站裝扮，應行注意事項，未來旅客配戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩及面具等，經勸導沒改善，就會被拒絕運送，甚至報警強制送離。

北捷旅客：「我覺得滿贊同的，因為本來就不應該就是，戴就是這種器具上捷運嘛，或者是一些大眾交通運輸工具的地方，因為這樣也會造成民眾恐慌，但不過民眾本身，也是需要有一些警覺性，就是如果有看到有人，戴這一類的東西的話，也要稍微就是避開它。」

北捷旅客：「很支持（新政策），這樣子如果戴面具的話，會讓人家恐慌，因為新聞都有這（張文戴面具）畫面出來，會讓人家心生恐懼。」

張文條款，規定範圍不只包含列車，車站也是一樣。但台灣不少COSER，喜歡打扮好出門搭捷運，或是遇上萬聖節，好多民眾會變裝趕趴。北捷以往就曾經因裝扮太可怕，拒絕載運。這次規定再加嚴，還是有部分民眾，感到憂心。





聲源：北捷公共事務處副處長謝欣豫：「（張文條款）強調的是，在刑事犯罪的本身，而不是只有心理層次的畏懼或恐慌，特別是在於呼吸器跟過濾器，事實上你進我們的捷運車站，或其實你進任何空間，其實沒有必要去帶這一類的用具。」

北捷強調，尊重多元文化及個人著裝意願，一般旅客乘車規定，跟這次的張文條款，目的不同，執法強度也不同。但一切行動，都是為了守護所有旅客的乘車安全。

