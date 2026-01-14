防A股過熱 時隔10年中國上調融資保證金比例

（中央社記者張淑伶上海14日電）中國A股上證綜指近日站上4100點，連日交易活躍。為防止股市過熱，滬深北交易所今天發布通知，將投資者融資買入證券時的保證金最低比例從80%提高至100%。

經中國證監會批准，滬深北交易所14日午間發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。此次調整僅限於新開融資合約。

根據通知，此次調整的原因是，近期，融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕，根據法定的逆週期調節安排，適度提高融資保證金比例回歸100%，有助於適當降低槓桿水平，促進市場長期穩定健康發展。

第一財經報導，A股融資保證金比例以往曾有過幾次調整。2006年8月，滬深交易所發布的實施細則規定，投資者融資買入證券時，融資保證金比例不得低於50%，即最高可達兩倍槓桿。2015年11月，滬深交易所修訂細則，將融資保證金比例從50%上調至100%，即最高一倍槓桿。到了2023年8月，滬深北交易所將融資保證金比例從100%降低至80%。

A股指數屢創10年新高，滬深兩市9日成交額達人民幣3.12兆元（約新台幣14兆元），是2026年首次突破3兆元成交大關；在此之前，A股歷史上有過5次成交額超過3兆元，都出現在2024和2025年。

今年1月12至14日，A股又連續3天成交額都超過3兆元。

中國官方防止股市過熱意圖明顯。有財經自媒體表示，標題談論「A股上5000點可能性」的文章被微信平台刪除。也有分析認為，監管當局希望股市「慢牛」而非「瘋牛」。（編輯：陳鎧妤）1150114