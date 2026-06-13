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根據美媒報導，川普政府正採取行動，阻止外國政府、企業及個人存取人工智慧新創公司 Anthropic 最先進的 AI 模型，以防止關鍵技術外流，這項禁令甚至擴及在美外籍人士。

根據美國媒體《Axios》報導，川普政府正準備祭出嚴格的出口管制措施，全面阻止外國政府、企業以及個人存取人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 旗下最先進的 AI 模型。不過，路透社（Reuters）表示目前尚無法立即證實這項報導。

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報導指出，美國商務部長 Howard Lutnick 已致信給 Anthropic 執行長 Dario Amodei。信中明確表示，該公司研發的「Mythos 5」和「Fable 5」兩款最新模型，將被列入出口管制對象。這項禁令不僅適用於美國境外的所有地區，甚至連身處美國境內的所有外籍人士也將被限制存取。

隨著全球 AI 競爭白熱化，美國政府持續收緊對先進科技的出口限制，以維護國家安全並防止關鍵技術落入競爭對手手中。此次傳出針對 Anthropic 最頂尖模型的管制，顯示出美方對於 AI 技術外流的戒備已提升至全新高度。

原文出處：防AI技術外流 川普政府傳限制外國存取Anthropic模型

本文由AI協作，經編輯審核後發布