防Grok生成不雅照片 X平台實施地理封鎖

（中央社舊金山14日綜合外電報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下的X平台今天宣布，將以技術措施防止人工智慧聊天機器人Grok就真人照片進行脫衣處理。Grok先前因生成不雅的女性與兒童深偽影像，遭到多國強烈指責。

法新社報導，X平台表示，在此類行為被視為非法的區域，將對其所有Grok和X平台用戶，就生成身著「比基尼、內衣及類似服裝」人物照片的功能，實施「地理封鎖」。

X平台的安全團隊在一份聲明中表示：「我們已採取技術措施，防止Grok用戶編輯現實人物照片，生成如身著比基尼等暴露服裝的圖像。」

「這項限制適用於所有用戶，包括付費用戶。」

加州檢察長稍早對Grok開發商xAI展開調查，因為馬斯克擁有的這間公司，最近幾週生成「未經同意的露骨色情內容」。

在此之前，xAI因其所謂「勁爆模式」（Spicy Mode）面臨國際社會壓力，要求限制Grok的使用。此模式允許用戶透過簡單文字提示，例如「讓她穿上比基尼」或「脫掉她的衣服」，生成不雅的女性及兒童深偽影像。

印尼10日率先成為第一個完全封鎖Grok的國家，鄰國馬來西亞翌日跟進。印度亦於11日表示，xAI已根據其投訴，刪除數千條貼文與數百個用戶帳號。

英國通訊管理局（Ofcom）12日表示，將對xAI是否違反有關色情圖像的規定展開調查。

法國兒童事務高級專員哈瑞（Sarah El Hairy）13日指出，她已將Grok生成圖像提交給檢察官、影音與數位傳播監管單位（Arcom）和歐盟佐證。（編譯：屈享平）1150115