阻中國竊取敏感技術！美「尼米茲號」墜毀大黃蜂、海鷹成功打撈回收

美軍航母艦載機超級大黃蜂。（示意圖） 圖 : 翻攝自利刃

[Newtalk新聞] 軍事媒體《Defence Blog》報導，美國海軍成功在12月5日打撈起10月26日從「尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）」航艦墜毀的F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機和MH-60R「海鷹」（Seahawk）直升機，送往印太地區美軍設施進行詳細分析事故原因。

美國海軍第七艦隊表示，事故原因仍在調查中，回收行動由第73特遣部隊（CTF 73）、海軍海事系統司令部監督打撈潛水單位（SUPSALV）及第75特遣部隊等單位協調，使用承包商船隻搭載政府無人吊舉系統完成。美軍自11月中旬起動用「保障級」(Safeguard- class)救援打撈船「薩爾沃號」（USNS Salvor,T-ARS-52）展開搜尋；美軍強調，打撈行動展現美軍在南海的快速反應能力，確保飛機敏感技術遭中國竊取。

根據了解，南海為美中地緣政治熱點，中國擁有廣泛的艦艇、感測器及軍事平台，能迅速介入類似事件，第一時間向美方表示願意協助打撈，但美方為避免機密外洩，並未同意。專家指出，兩機皆為美軍現役先進裝備，為免技術外洩，美軍選擇自行定位、回收。在事件發生逾一個月後，飛機殘骸從約400英尺深處吊起，宣告救援行動成功。

