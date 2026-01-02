阻國民黨修黨產條例 50民團連署拒修惡、還產於民

台中好民文化行動協會舉國民黨台中市黨部為例，被認定不當黨產判應歸還台中市府。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委游顥推動「黨產條例」修法，修改附隨組織定義，企圖替救國團、婦聯會等不當黨產解套，北中南近50個民間團體今共同連署聲明，要求「守護全民資產，要求還產於民，拒絕黨產條例修惡」，聲明嚴正反對國會強行變更「政黨附隨組織」認定基準，要求相關400億黨產還產於民。

2026年立法院上班第一天(2日)，國民黨立委游顥提案修改《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》(簡稱黨產條例)，將以國會多數在院會表決，護航救國團、婦聯會無需將不當黨產歸還全民，甚而可能讓「不當黨產」成為國民黨今年選舉的助力。

台中好民文化行動協會邀集台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、台灣二二八關懷總會、台灣轉型正義協會等近50個團體單位連署發聲明，另有包括台大歷史系教授周婉窈、東吳政治系教授陳俊宏、台北大學榮譽教授李筱峰、《群找湯德章》導演黃銘正、電視製作人陳南宏等超過250名公民連署。

聲明指出，游顥提案修改《黨產條例》，增訂「但曾隸屬國家者，不再此限」之排除條款，掩蓋救國團長期受國民黨實質控制、利用特權壟斷公共資源的事實，甚而規避正常審議程序，趕在2025年年末(12月31日)強行將草案「逕付二讀」，為救國團、婦聯會等已被司法機關認定的「國民黨附隨組織」全面解套。

聲明強調，提案對轉型正義粗暴阻撓，更公然濫用立法手段維護政黨的政治利益，讓原本應歸國庫的400億元不當黨產，無法歸還全民、公共化使用。

連署聲明中特別舉國民黨台中市黨部房地產(現市值約3億元)「還產於民」的成功經驗，證明「還產於民」是可行且具社會正義的制度，一旦國民黨此次修惡《黨產條例》通過，將逆轉「不當黨產」，所有「不當黨產還產於民」的法院訴訟、行政程序都將被終止。

連署提出3大訴求：1.資產回歸公有，拒絕私相授受；2.反對毀滅性修法，捍衛法治穩定；3.堅持轉型正義，不容民主倒退。

