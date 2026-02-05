阻坐重機爆衝突 男子推車打人遭送辦

平鎮一男子不服被機車店店員勸阻坐上機車，憤而推倒機車和打傷店員。（照片平鎮警局提供）

記者丘安／平鎮報導

桃園市平鎮區環南路二段一機車行前，四日下午遭賴姓男子推倒多部機車，還打傷勸阻的店員，警方調查是名賴姓男子不滿機車行的店員阻止他坐上重機，憤而將機車推倒和打傷店員，全案在警訊後依傷害及毀損罪嫌將賴男移送法辦。

平鎮警局指出，四日下午四時二十四分平鎮警局宋屋派出所接獲報案電話，指稱在平鎮區環南路二段一個機車行前有糾紛，一名現年四十七歲賴姓男，不聽機車行店員勸阻，而持掃把毆打機車店的店員成傷，警方據報立刻派員前往處理。

警方初步調查，平鎮區環南路二段機車行糾紛案，因賴姓男子擅自坐上機車行的重機車，遭店員出聲制止，導致該男心生不滿，憤而持店家店的掃把將店員打傷，並推倒店家之重機車，員警到場後立即將該男當場逮捕。

許多網友在看到路所潑的訊後後，都對這位賴姓男子有責，並說賴男日前還持刀在民族路上架在自己身上，很是嚇人。

警訊後，全案依傷害及毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。