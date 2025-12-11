阻女兒網路交友！狠母找人「教訓」她 策劃綁架全程冷眼看

國際中心／紀玫瑄報導

美國一名母親因身心障礙的女兒屢勸不聽、經常在網路上與陌生人聊天，竟異想天開「自導自演綁架」，希望藉此給女兒一個教訓。她找來同夥設局約女兒見面，之後強行將女兒擄走並綁在樹上。直到女兒成功脫困報警，警方才驚覺這起綁架案的主嫌，竟是受害者的親生母親。

據《紐約郵報》報導，母親漢比（Tamara Tammi Hamby）於本月3日向警方自首，坦承為了讓「患有身心障礙、且經常在網路與陌生人聊天的22歲女兒學教訓」，找來女兒的居家照顧員查爾德斯（Shannon Yazmin Yvonne Childers）及另外兩名同夥共同策劃綁架。

當天，兩名同夥戴著滑雪面罩闖入漢比家中，強行將她擄走，帶往偏僻田野，並用繩索將她綁在樹上。儘管女兒曾一度掙脫並試圖逃跑，但很快又被重新綁回樹上。令人髮指的是，整個綁架過程中，身為母親的漢比竟全程冷眼旁觀，未曾出手阻止。

幸運的是，被害女最終成功逃脫並報案。警方表示，她在接受詢問時情緒明顯受創，全程緊抱著一隻泰迪熊，表現的非常害怕。

漢比的丈夫傑佛瑞（Jeffrey Hamby）則向當地媒體辯稱，妻子的動機是出於擔心。他透露，女兒曾多次在網路上與假冒知名歌手的陌生人互動並建立「緊密關係」，家人也曾為此多次沒收她的電子裝置，但仍無法阻止她與陌生人聯絡。他強調，妻子並非真的想傷害女兒，但承認這起行動「構思不周」，且「執行得非常糟糕」。

根據法院紀錄，漢比被控綁架、非法拘禁、虐待危險成年人或身心障礙者、毆打及恐怖威脅等多項罪名；協助犯案的三名同夥也因涉入綁架案而遭到逮捕。

