阻川普未經國會同意襲委內瑞拉 共和黨議員否決

美國參議院的共和黨議員6日阻擋了一項決議案，這項決議將避免總統川普(Donald Trump)在未經國會授權的情況下攻擊委內瑞拉。在一天前，美國官員告訴國會議員，華盛頓目前沒有攻擊委內瑞拉領土的計畫。

參議院以51票對49票否決這項決議案，大致上符合黨派立場。這項決議案原本將把戰爭權力決議付諸表決。

只有兩名共和黨參議員投票支持這項措施，這是繼兩個月前在委內瑞拉外海發動致命攻擊後，共和黨是否支持川普在南加勒比海軍事行動的最新考驗。

川普政府表示，自9月初以來，美軍在太平洋和南加勒比海發動了至少16次攻擊，導致至少65人死亡。

幾週的攻擊加劇了人們對川普將攻擊委內瑞拉的擔憂，這引發了這項兩黨決議案，其發起者是民主黨籍的維吉尼亞州參議員員凱恩(Tim Kaine)、加州參議員謝安達(Adam Schiff)，以及共和黨籍的肯塔基州參議員保羅(Rand Paul)(編輯:王志心)