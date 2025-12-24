阻州長見蔡英文、被控任中共代理人 紐約州長前幕僚孫雯遭控多罪後審判無效
曾任美國紐約州州長副幕僚長的中國裔女子孫雯遭控充當中國代理人，也涉嫌收受中國企業回扣。然而因為陪審團無法達成一致意見，她與丈夫遭起訴的案件週一（12/22）宣告審判無效。紐約州檢方表示，將盡快重審此案。
42歲的孫雯（Linda Sun）出生於中國，後歸化為美國公民。她在紐約州政府任職近15年，跨越兩任州長，包括前州長古莫（Andrew Cuomo）和現任州長侯可（Kathy Hochul）。她已於2023年遭解職，侯可政府表示已發現其不當行為。
2024年9月，孫雯和丈夫胡驍（Chris Hu）在紐約長島的豪宅被捕。孫雯被控未登記即充當中國共產黨代理人、簽證詐欺、洗錢等罪名；胡驍則被控洗錢、銀行詐欺與逃稅。兩人也共同面臨電信詐欺、行賄與共謀詐騙美國政府等指控。
本案在紐約布魯克林法院已審理近一個月。然而陪審團主席週一向法官柯根（Brian Cogan）表示，陪審團成員商議近一週後，對孫雯與胡驍被控的19項罪名全部無法達成共識，且「各成員立場堅定」。
檢察官索羅門（Alexander Solomon）向向法官表示，政府希望「儘快重審」此案。雙方定於1月26日再次出庭。
●被控擋下我駐紐約辦事處邀請函 轉發中國官員並擅自拒絕
根據起訴書，孫雯從2016年起便配合中國駐美領事館官員的要求行事，並多次寫信給中國官員邀功，稱她成功多次阻止州政府和台灣駐美官員接洽。
起訴書舉例，台灣時任總統蔡英文2019年7月出訪過境紐約前夕，駐紐約台北經文辦事處官員發函邀請孫雯和時任州長古莫（Cuomo）參加為蔡英文舉行的歡迎宴會。孫雯迅速將郵件轉發給中國官員，隔天回函台灣官員並拒絕邀請，理由是古莫當天有行程，但實際上古莫的行程日期並未衝突，也無證據顯示孫雯曾經將此邀請通知州長辦公室。
照片顯示，孫雯不但暗阻古莫和蔡英文見面，還在蔡英文訪問紐約市當天，參加當地親中華人社團在曼哈頓舉行的抗議活動。
在紐約布魯克林聯邦法院近一個月的審訊期間，檢方指控孫雯利用在州政府的職務，暗中推動北京的政治目標，換取價值數百萬美元的金錢利益；同時，她也被控在 COVID-19疫情期間收受中國企業回扣，協助這些企業取得紐約州政府採購口罩等關鍵醫療物資的合約。
●至少購置兩處豪宅 買法拉利及其他名車
檢方並指出，這對夫妻以現金交付、空殼公司，以及透過第三方與親屬付款等方式掩飾非法所得，相關手法皆詳列於胡驍製作的試算表中。
檢方稱，兩人因暴富而開始過著奢華生活，包括在長島購買價值數百萬美元的豪宅、在夏威夷購入190萬美元的公寓，以及一輛全新法拉利與其他名車。檢方還稱，兩人享有其他特殊待遇，例如由一名中國官員的私人廚師準備的南京鹽水鴨。
孫雯和胡驍的律師阿貝爾（Kenneth Abell）在法庭辯稱，孫雯確實細心經營與中國領事館官員的官方關係，但也宣稱她曾與當地台灣社群互動，甚至接受表揚。
阿貝爾主張，孫雯阻止與台灣總統會面「只是謹慎行事」，符合過往慣例。紐約州長從未與台灣總統會晤。
阿貝爾也表示，檢方未能提出任何證據，證明孫雯偽造侯可的簽名以協助中國官員申請簽證。
