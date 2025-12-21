阻巴勒斯坦建國！ 以色列在約旦河西岸新建19處定居點

以色列極右派財政部長史莫特里奇，推動在被占領的約旦河西岸新設定居點。

以色列安全內閣已經批准、承認在被占領的約旦河西岸地區新建19個定居點，政府正繼續推動定居點擴張計畫。（戚海倫報導）

以色列極右派財政部長史莫特里奇和國防部長卡茲共同提出這項舉措，他說，這項決定是為了阻止巴勒斯坦建國。根據國際法，以色列在被占領的西岸建立的定居點，被認為是非法的。

英國廣播公司BBC報導，沙烏地阿拉伯譴責了這項舉動。聯合國秘書長古特瑞斯表示，以色列持續不斷的定居點擴張，加劇了緊張局勢，限制了巴勒斯坦人獲得土地的權利，並且威脅到巴勒斯坦主權國家的生存。

在此同時，以色列外交部長薩爾周日呼籲西方國家的猶太人，遷往以色列，以躲避日益高漲的反猶太主義趨勢。薩爾在猶太教光明節最後一天舉行的燭光集會中指出，猶太人在各地都有權利安全生活，但我們看到、也理解現況，也有類似的經驗，如今猶太人在全球各地遭到獵殺。一星期前，雪梨邦代海灘一場猶太活動遭遇槍擊，有15人喪生。