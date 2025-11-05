即時中心／黃于庭報導

近日有媒體報導指稱，中國學生來台「證件審核較過去更嚴格」、「讓更多學校不願意舉辦寒暑假短期研修」等緊縮或阻撓。對此，陸委會今（5）日秀出數據澄清，政府向來支持兩岸學術教育交流，目前仍持續穩定進行中。

據移民署統計，去（2024）年有2,296名中生來台研修，而今（2025）年1-9月已有3,046名研修中生來台，超過去年1整年的入境人數。以今年暑假為例，多所學校共邀請近500名中生來台研修，另近期亦有超過400名中生校友，申請來台參加母校的校慶活動。政府對各校申請中方師生來台專業交流一向給予支持，如學校在申辦過程中遭遇困難，也都可以聯繫相關機關，以利協處。

陸委會表示，中方自2020年4月起片面停止新生來台就讀學位，迄今仍未恢復，這5年來台就學的中生人數是0，去年度在台就讀學位的中生亦僅餘1,556人。儘管多次呼籲中方儘速解除片面設定的障礙與限制，我方教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希能早日恢復中生來台就學，惟中方迄今並無正面回應。

事實上，總統賴清德今年3月13日宣布，因應中共對我國安及統戰威脅的17項策略指示，兩岸交流應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化。陸委會強調，將一本推動兩岸健康有序交流的初衷，持續支持兩岸去政治化與去風險化的學術教育交流。

原文出處：快新聞／阻撓中國學生來台？外傳證件審核「更嚴格」 陸委會親曝數據澄清

