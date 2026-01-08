阻撓3國立大學接手亞太校地？技職司長：若有打給校長就請辭

亞太學院停辦多年後，校地後續如何處理依然未知。資料照，吳尚軒攝



亞太創意技術學院校地後續處置受阻，公益董事日前批評教育部阻撓其他3所國立大學接手，並憤而集體請辭，對此技職司長楊玉惠今（1/8）日強調絕無阻擋，若這幾位校長有接到她電話，「我馬上請辭」；教育部常務次長朱俊彰則說明，教育部都有協助帶人場地現勘，先前像華夏科大跟台科大，清華大學跟中華大學的案例都沒問題，教育部會盡量協助。

位於苗栗的亞太學院停辦多年後，由高教工會理事長周平等公益董事接手清算，然而公益董事會去（2025）年底召開記者會，批評原來有清大、陽明交大、聯大等校都有意願接手校地，卻遭教育部阻撓、要求董事會將校地分割拍賣，質疑最終將賤賣落入財團手中，因此集體辭職。

立法院教文委員會今日針對《大學法》修正草案進行詢答，立委萬美玲則質疑此事，指出公益董事請辭是頭一遭，公益董事更稱教育部暗示接手單位沒有補助經費，希望教育部再去溝通，也要求把相關函文提供給立委。

對此技職司長楊玉惠強調絕無阻擋，更宣示「如果這3個校長有接到過我電話，我馬上請辭」，私校校地國有化、公共化是一致原則，教育部還會去拜託學校在可以使用校地的前提下接收，不會阻擋。

教育部常務次長朱俊彰說明，教育部都有帶部會跟學校代表到場地現勘，「但是大學現勘後校務會議沒通過」，先前像華夏科大跟台科大，清大跟中華大學都沒有問題，教育部會盡量協助，也會提供相關資料給立委。

