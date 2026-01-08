阻擋三校接手亞太創意學院？技職司長駁：有打電話就請辭

立法院教育及文化委員會8日審查「大學法部分條文修正草案」，教育部次長朱俊彰出席備詢。（姚志平攝）

苗栗亞太創意技術學院停辦6年，學校公益董事日前指控教育部執意分割、變賣校產還債，宣布集體請辭。外傳先前有3所公立學校有意承接校地，教育部卻暗示承接後無補助，教育部技職司長楊玉惠今天在立法院備詢強調，絕對沒有打過電話給三位校長，如果有願意馬上請辭。

亞太創意技術學院停辦後，2021年起交由9名公益董事管理後續事宜，目前已經完成財產清點和會計師簽核，一度傳出有3所公立學校洽詢，表達想要承接校地意願，但公益董事日前指控，亞太創意學院雖然負債約7千多萬元，但校產達24億元， 教育部卻施壓強迫校產公開標售。

立法院教育及文化委員會今天進行大學法部分條文修正草案質詢，立委萬美玲關注，教育部稱找很多政府單位學校沒人要接手，但公益董事成員之一周平曾提到，董事會曾經主動洽詢清華大學、陽明交大、聯合大學，一開始表達願意接手，並進行實際勘查，卻傳出技職司沒有積極促成，還暗示承接單位接手後沒有經費補助，要好好想一想。

「絕對沒有阻擋！」楊玉惠表示，假如三位學校校長有接到他的電話，願意馬上請辭，她絕對沒有打電給三位校長，對於私立學校退場校地國有化公共化是一致原則，甚至拜託學校在校務可以使用校地前提下接受，不會去阻擋。

教育部次長朱俊彰指出，有待學校跟部會到場現勘，最後大學現勘後校務會議沒有通過，只要校方校務會議通過，像是台科大跟華夏技術學院、清華大學跟中華大學，教育部立場就是盡力協助，一周內會把過去協助私校退場措施提供給委員參考。

