阻擋張文義勇余姓男子非保全 友人揭露生前事蹟

因阻擋台北隨機攻擊事件兇嫌張文而不幸身亡的57歲余姓男子，原網傳為保全，友人事後揭露他身前事蹟。 圖：翻攝網路

台北市 19 日發生隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內共 4 人死亡、11 人受傷。其中，一名 57 歲的余姓男子在案發當下挺身而出，試圖阻擋兇嫌行兇，卻因傷勢過重不幸身亡，其義行引發社會廣泛關注。

據了解，余先生家住桃園，平時往返桃園與台北通勤。案發當天，他行經台北車站附近 M7 出入口時，發現張文行徑異常，隨即上前試圖制止，過程中左肩遭對方刺傷，最終因傷勢過重不治。警方與目擊者指出，余先生的舉動在第一時間拖住兇嫌，可能因此降低更多民眾受害的風險。

事件發生後，外界一度傳出余先生身分為保全人員，不過其友人隨後在網路上發文澄清，表示余先生並非保全，而是一名資深的理財高手，長期鑽研股票投資與命理相關知識。該名友人也在貼文中寫道：「兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」

不少認識余先生的友人與網友也在社群平台發文悼念，形容他為人熱心、富有正義感，是個無私付出的好人。有民眾感嘆，「如果不是余大哥，一定會有更多人傷亡」，並以「英雄」稱頌其奮不顧身的行為，認為他的勇敢與犧牲值得被社會記住。

