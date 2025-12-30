阻擋軍購、拒審預算惹怒中間選民！張景森轟：鄭麗文路線將國民黨選舉判死刑

國民黨主席鄭麗文面對中共軍演竟反嗆總統賴清德「台灣有民進黨倒八輩子的楣」，遭質疑敵我不分。資料照。李政龍攝



中共解放軍東部戰區昨突宣布在台灣周邊實施軍演，國民黨主席鄭麗文不僅沒有譴責中國，竟反嗆總統賴清德「台灣有民進黨倒八輩子的楣」，遭質疑敵我不分。對此，前政務委員張景森今（30日）直言，國民黨最近阻擋軍購、拒審預算，已經讓中間選民看不下去，鄭麗文決定走這條路線，雖然在北京有市場，但在還需要民主選舉的台灣，卻幾乎是讓國民黨準備收到「選舉死刑判決」。

張景森今在臉書發文指出：「國民黨可以發訃聞了」，他談到，最近的阻擋軍購、拒審預算，已經讓中間選民看不下去了。他認為，這次中共軍演，在武力威脅霸凌台灣之際，鄭麗文已不再停留於模糊的「和平論述」，而是明確將「胖虎（中國）」的霸凌歸咎於「大雄（台灣）」的挑釁，合理化中國軍事施壓的武統路線，「國民黨在國人，尤其是年輕人的心目中，被定位為中共內應是遲早的事了！」

張景森直言，鄭麗文決定走這條路線，是因為這條路線在北京有市場，可以找到乾爹或買主。但在那些還需要在台灣民主選舉的國民黨，卻幾乎是準備收到選舉死刑判決。他指出，台灣多數民意希望兩岸和平，「你可以說是台灣人愛好和平、也可以說台灣人貪生怕死」，但就因為貪生怕死，具體方法就是家裡準備棍棒和鐵窗，而不是褲子裡不藏一兩把槍，就急著跑出門去跟惡鄰搖尾乞憐，「人民希望軍演不要發生，但是當軍演發生時，人民期待的是團結一致，同仇敵愾，至少不要內亂」。

張景森質疑，鄭麗文面對中共軍演卻毫不避嫌，大剌剌將壓迫行為轉化為「台灣自找」、「都是賴清德的錯」、「我們2300萬人真倒楣」。他強調，其實當她臉不紅、氣不喘說賴清德多爛，而她可以說服乾爹放下屠刀的時候，大部分人不會相信她的大話，只是更懷疑她跟乾爹的關係而已，「敵人圍城的時刻炮打司令部，無論口才有多好，包裝得多理性，白痴也會質疑她是哪一邊的。」

張景森批評：「其實被鄭麗文領導的國民黨才真的倒楣！」他認為，鄭麗文並非邊緣角色，她論調一旦被視為國民黨可接受的主流聲音，就會對整個政黨造成不可逆的標籤效應。他強調，年輕世代將直接封鎖，中間選民不敢投票，連藍營內部的溫和支持者也會選擇沉默與退場，「政黨長期政治信用崩解，降格成為統促黨」。

張景森直言，國民黨的「死亡」不必然來自分裂，而是來自被多數選民排除在選項之外。如果國民黨無法對紅統路線劃清界線、重新確立以台灣安全與民主為核心的立場，「那麼2026準備發訃聞，2028年就應該舉辦告別式了！」

