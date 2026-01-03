阻整箱汽油彈爆炸！英雄余家昶告別式 2女兒祭文惹哭眾人：會一直想你

記者林盈君／台北報導

2025年12月19日傍晚，27歲男子張文攜帶刀械、煙霧彈及汽油彈，前往捷運台北車站，於M7出口發動隨機攻擊，他先是利用煙霧彈製造恐慌，並持刀械隨機攻擊民眾，其中，57歲的余家昶奮不顧身阻擋，制止張文燃燒一整箱汽油彈，挽救不少現場民眾的生命，但英雄余家昶先生，卻也遭張文持刀刺傷背部，傷重送醫不治，今（3日）家屬為余家昶舉辦告別式，2個女兒的祭文，充滿了對父親的思念，令人鼻酸。

1219北捷隨機殺人案，英雄余家昶告別式。（圖／記者 楊忠翰攝影）

余家昶大女兒表示「多希望在處理完這一切後，你會跳出來跟我說『嚇到了吧？』，思念會存在在你曾生活過的每一個角落，時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你」，並引用作家余華《第七天》「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨」。

小女兒也哽咽表示「希望你托夢給我，讓我能賺大錢，帶姊姊跟媽媽環遊世界」。在場的人都為之落淚，深深感謝余家昶的英勇及救人之義舉。

1219北捷隨機殺人案，英雄余家昶告別式。（圖／記者 楊忠翰攝影）

據了解，張文犯案前曾仔細計畫每一步驟，包括網購刀械、煙霧彈及自製汽油彈，並多次踩點觀察路線，甚至在犯案前，先到附近民宅縱火，疑似要轉移警消的注意力與人力。

犯案當天，張文於捷運台北車站於M7出口，先丟擲多枚煙霧彈，引發民眾恐慌，之後又持刀械隨機攻擊，當時他本來要燃燒一整箱汽油彈，恐造成大規模死傷，卻被見義勇為的余家昶阻止，最終，張文跑到中山站犯案，遭警力包圍墜樓身亡。

1219北捷隨機殺人案，英雄余家昶告別式。（圖／記者 楊忠翰攝影）

1219北捷隨機殺人案，英雄余家昶告別式。（圖／記者 楊忠翰攝影）

